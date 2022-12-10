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羽球年終賽／戴資穎痛宰何冰嬌 個人賽史第4冠只差一步

中央社／ 台北10日電
戴資穎以一波13：1的攻勢逆轉何冰嬌，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎以一波13：1的攻勢逆轉何冰嬌，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

東京奧運銀牌戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽女單4強第2局，以一波13比1攻勢扭轉戰局，以21比18、21比14擊敗中國女將何冰嬌，明天將力拼賽史第4冠。

2022世界羽球巡迴賽年終賽今天在泰國曼谷進行4強準決賽，這場比賽總獎金達150萬美元（約新台幣4593萬），原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，才臨時改到泰國舉行。

戴資穎與何冰嬌在小組賽首役就曾交鋒，當時左手持拍的中國好手何冰嬌，以直落二拿下勝利，沒想到兩人同步晉級4強後，抽籤又再次狹路相逢，這回戴資穎還以顏色，橫掃對手晉級決賽，也報了一箭之仇。

今天雙方再次碰頭，戴資穎首局一路領先從未落後，雙方在7比7平手之際，戴資穎連拿5分甩開對手糾纏，首局先以21比18拿下。

次局戰況翻轉，何冰嬌開賽就連拿3分，並早早取得11比5領先優勢，沒想到技術暫停結束後，戴資穎再次開啟「追分模式」，這回她爆氣拉出13比1強攻，不僅後來居上，也徹底擊潰對手意志，讓她最終以21比14拿下，也順利挺進壓軸決賽。

戴資穎過去曾5度打進年終賽冠軍，分別於2014、2016與2020年、3度捧起冠軍金盃，今年是她生涯第6度打進壓軸決賽，也將挑戰生涯第4冠，而明天將與日本名將山口茜爭冠。

戴資穎 羽球 山口茜

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