羽球年終賽／戴資穎13:1攻勢復仇何冰嬌 將與山口茜爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在泰國舉行的BWF年終賽4強賽，與中國大陸好手何冰嬌再度狹路相逢，在克服第二局一度高達6分的落後劣勢下，最終戴資穎就以21：18、21：14勝出，明天將與球后山口茜爭冠。

戴資穎這次年終賽分組賽首戰就碰上何冰嬌，並以直落二敗北，吞下近期對戰二連敗，不過昨天戴資穎於分組賽最後一戰擊敗依瑟儂（Ratchanok Intanon）晉級4強賽後，透過抽籤分配又與何冰嬌狹路相逢，也將是兩人生涯的第15度對決。

首局賽事戴資穎就靠著靈活的球路調動，讓何冰嬌只能滿場飛奔，而戴資穎也一路保持領先，儘管何冰嬌在該局末段一度追到16：19、3分差距，但戴資穎仍是穩住陣腳，以21：18先下一城。

不過換場後何冰嬌也展開反擊，以11：5領先進入技術暫停，不過暫停過後戴資穎表現也逐漸回穩，以一波13：1的攻勢逆轉戰局，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。

晉級決賽後，戴資穎也將與今天擊敗陳雨菲晉級的世界球后山口茜爭奪后冠，戴資穎過去曾在2014、2016與2020年拿下3座年終賽冠軍，今年則將挑戰個人第4冠。

戴資穎以一波13：1的攻勢逆轉何冰嬌，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎以一波13：1的攻勢逆轉何冰嬌，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎以一波13：1的攻勢逆轉何冰嬌，最終以21：14逆轉勝出，搶下冠軍賽門票。 圖／Badminton Photo提供

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