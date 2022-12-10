拳擊／陳念琴4比1撂倒柴伊布 金腰帶系列賽奪冠

中央社／ 台北10日電
陳念琴（右）。 本報資料照
陳念琴（右）。 本報資料照

抗癌有成的台灣「拳擊女王」陳念琴，今天在墨西哥進行的金腰帶拳擊系列賽女子70公斤級金牌戰，以4比1擊敗阿爾及利亞的柴伊布，拿下本季的第3冠。

國際拳擊總會今年推出全新的系列賽，將賽事等級分為鑽石、金、銀、銅等4級腰帶系列賽事，而在墨西哥舉行的金腰帶賽，則是今年度的第2場金腰帶賽事，台灣拳擊國家隊一線主力都有參賽。

陳念琴今年初就在泰國公開賽奪冠，11月又於亞洲拳擊錦標賽稱后，而墨西哥金腰帶系列賽則是她今年度所拿下的第3座冠軍，她也用拳頭宣告，如今的她已揮別病痛糾纏，滿血復活回到擂台。

去年東京奧運結束後，陳念琴在臉書上透露，其實在備戰奧運前確診罹患何杰金氏淋巴癌，她一邊抗癌一邊訓練，蠟燭兩頭燒的她卻從未讓外界知道，而最後選擇公布病情的主因，就是希望透過自己的案例，鼓勵更多正在面對病痛的朋友，找到對抗病魔的勇氣和力量。

昨天體育運動精英獎，陳念琴獲頒最佳運動精神獎，今天回到擂台上她則展現霸氣，以4比1擊敗阿爾及利亞好手柴伊布（Ichrak Chaib），除用金牌替今年賽季劃下完美句點，也為明年的杭州亞運注入一劑強心針。

陳念琴 亞運

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