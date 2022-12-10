宏願典範運動教練頒獎 潘瑞根捐獎金作公益、挺基層 

有教練界金馬獎之稱的「宏願典範運動教練」，是由體育運動發展促進基金會更名的「宏道運動發展基金會」主辦，今天舉行第二屆頒獎典禮，並頒發宏願獎、特殊奉獻獎、全人培育獎、運動科學獎及績優訓練獎等5獎項，獎助金額度依各獎項從5萬至30萬元不等。

針對基金會更名一事，董事長林鴻道表示，主要是因為他所屬的宏國關係事業成立至今58年，事業體有三大區塊，分別是建設、餐飲飯店以及公益事業，而原本的運促會是屬於公益的一環，進行更名是希望能以歷史悠久的宏國企業的「宏」字為名，讓大家更為知道基金會的存在，未來除了會持續推動體育運動發展，也是為了培育更多優秀選手，幫台灣再添一面金牌。

林鴻道說，基金會成立這個教練獎是要讓數十年來一直在工作崗位上付出奉獻的教練有機會得到肯定，有些成績很好的學校，教練當然是辛苦，但也有偏鄉學校經費不足，教練必須兼當爸爸媽媽，甚至幫忙籌措訓練比賽經費，不計較的在默默付出，也有教練一生從二十幾歲到八十幾歲就只在做培養孩子這麼一件事，所以社會上有這麼多值得肯定的教練，希望能透過這個獎被社會支持及認同，基金會也以此獎，要向所有基層教練致上最高敬意。

今年頒獎典禮再次由射箭選手雷千瑩及湯智鈞攜手合作主持，並頒出宏願獎、特殊奉獻獎、全人培育獎、運動科學獎及績優訓練獎等5獎項，獎助金額度依各獎項從5萬元至30萬元不等，最終得獎者為宏願獎潘瑞根、特殊奉獻獎楊尊全、運動科學獎陳柏成、全人培育獎傅志群、蔡欣憲及盧德龍、績優訓練獎賴明輝、陳重導、陳廖霞、楊勝雄、林義仁、陳思薇、高國盛及陳永長，本次評選作業分初審、複審及決審三階段進行，審查過程嚴謹，每位得獎教練，在其領域中各有專精，值得敬佩。

今年的宏願獎獎金高達30萬，獲獎教練潘瑞根在田徑這條路上已經堅持走了超過40年，超馬好手陳彥博、亞運鐵人三項好手張團畯就都是他的學生，多年來培育過的選手無數，即便潘教練曾因為心肌梗塞考慮過離開他最愛的田徑教練場，但他最後還是不忍心就這樣拋下選手，所以他繼續堅持，要陪著學生選手一起成長。

在獲獎後潘瑞根也表示，將追隨林鴻道的腳步，將30萬的獎金用在原住民關懷基金以及基層田徑訓練上，這條路他會一直走到最後。 有教練界金馬獎之稱的「宏願典範運動教練」今天舉行第二屆頒獎典禮。記者劉肇育／攝影

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