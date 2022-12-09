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羽球年終賽／三局苦戰拍落依瑟儂 戴資穎挺進4強賽
在泰國舉行的羽球年終賽，我國一姊戴資穎今天在分組賽最後一戰與好友、地主依瑟儂（Ratchanok Intanon）上演生涯第35度的對決，在誰贏誰就能晉級4強的情況下，最終雙方拚戰3局後戴資穎以21：10、12：21、21：7，挺進到4強賽。
戴資穎這次年終賽與何冰嬌、依瑟儂和布莎南（Busanan Ongbamrungphan）分在同組，在首戰不敵何冰嬌後，昨天則是直落二擊敗布莎南取勝，在何冰嬌3連勝晉級、布莎南3連敗淘汰的情況下，同為1勝1敗的戴資穎與依瑟儂在最後一戰碰頭，勝者就能晉級到4強賽。
戴資穎生涯前34次與依瑟儂交手拿下19勝15敗，雙方最近一次碰頭則是在法國羽球公開賽女單8強賽，戴資穎以直落二勝出，而今天雙方生涯的第35次交手，戴資穎在首局賽事中，前段還與依瑟儂拉鋸，不過局中一波8：0攻勢拉開差距，以21：10先下一城。
不過換場後，賽況卻又一面倒向依瑟儂，讓依瑟儂以21：12扳平，決勝局前段，戴資穎回到上半場後拉出7：0開局，並以11：6進入技術暫停，雙方也在下半局再度換場，但戴資穎這次未再給依瑟儂反撲機會，以一波8：0奠定勝基，最終以21：7勝出，收下4強賽門票。
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