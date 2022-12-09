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中華奧會一百年 蔡英文期許：做選手堅實後盾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到場參與。圖／中華奧會提供
中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到場參與。圖／中華奧會提供

中華奧林匹克委員會今日舉辦100周年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等，總計超過500名國內外嘉賓到場共襄盛舉，蔡英文更表示要打造更好的體育環境，「做選手最堅實的後盾。」

中華奧會在會中特別安排「薪火相傳儀式」，由1956墨爾本奧運籃球選手陳祖烈、1968墨西哥奧運田徑選手陳全壽、2004雅典奧運跆拳道金牌朱木炎、2008北京奧運舉重金牌陳葦綾、2020東京奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟等奧運國手，將奧林匹克精神及價值代代傳承給體操新星周美及廖奕淳，期待中華隊新人朝向「更快、更高、更強」的目標前進。

總統蔡英文表示：「很高興能與體育界的朋友，慶祝中華奧會成立100周年。也感謝運動員、教練、後勤團隊、協會齊心協力，共同創造佳績，凝聚國人的向心力和榮譽感。期待中華奧會持續與政府一起努力，打造更好的體育環境，做選手最堅實的後盾。」

院長蘇貞昌則說：「感謝中華奧會擔任重要橋樑，支持選手登上國際舞台為國爭光，讓國人同感驕傲。也感謝林主席領導奧會，還額外投入相當多資源及時間於體育發展，更給予政府相當多專業意見作為參考。我們已經走過辛苦光榮的一百年，希望下一個一百年更努力，會有更好的成績。」

中華奧會主席林鴻道表示：「中華奧會百周年時刻別具意義，要感謝歷屆主席的努力耕耘，帶領中華隊參與國際賽會，創造輝煌成績、爭取國際友誼，成為我國連結國際體壇最重要的橋樑。」同時，也感謝在場貴賓一同歡慶奧會走過百年，並期待奧林匹克精神永續傳承。

為慶祝中華奧會100周年，今年以「傳承、創新、展望」為主軸，利用新思維、新做法，集結更多元的力量，共同為奧會百年老店招牌的發光發亮努力。今年奧會已經推動超過30場冠名賽事，連結各單項運動協會，一齊為奧會百年慶賀。此外，也再度舉辦闊別多年的「兒童繪畫比賽」，將藝術的元素納入體育運動中，展現奧林匹克教育新面向。

未來，中華奧會將持續結合社會資源、贊助優秀運動選手、提升競技運動水準、普及全民運動風氣、推廣奧林匹克活動，為國內體育發展貢獻心力，共同為未來無數個百年創造更多榮耀。

中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文（圖）、行政院長蘇貞昌到場參與。圖／中華奧會提供
中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文（圖）、行政院長蘇貞昌到場參與。圖／中華奧會提供
中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌（圖）到場參與。圖／中華奧會提供
中華奧會100週年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌（圖）到場參與。圖／中華奧會提供

中華隊 田徑 舉重

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