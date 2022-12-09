女壘／U12世界盃中華隊4轟擊退印度 再1勝晉冠軍戰

U12壘球世界盃中華代表隊今天預賽與印度交手，中華隊打線發揮，團隊敲出23支安打、4發全壘打，終場20比0、3局拿勝、預賽戰績全勝，明天再拿勝就可以晉級冠軍戰。

U12壘球世界盃在台中金龍棒球場舉行，中華隊預賽接連擊敗新加坡、香港、捷克，今天預賽最後一戰與印度隊交手，中華隊首局就打開，靠著保送、謝雅嫻二壘打先馳得點，吳聖智補上三壘打送回第2分。

中華隊攻勢延續，再靠著徐恩時安打、巫宇陽敲出2分砲，石羿螢、歐子喬、巫玥岑接連安打添分，中華隊攻勢止不住，一口氣拿了17分後才出現第一個出局數，開賽首局就攻下17分、奠定勝基。

中華隊2局再起攻勢，吳聖智敲出陽春砲，徐恩時也開轟、陽春砲再添1分，3局巫玥岑也補上全壘打送回第20分，中華隊團隊敲出23支安打、4發全壘打，順利拿下比賽勝利。

中華隊預賽4戰全勝、排名第一，明天將與印度與新加坡比賽的勝隊交手，再拿1勝就可以晉級冠軍戰，明天另外一場比賽香港與捷克交手，勝隊晉級冠軍戰，敗隊爭季軍。 中華隊勝印度。 中華壘協提供

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