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世界街舞總決賽 台中亨泰舞團舉國旗中國退賽

中央社／ 台北9日電
「世界霹靂舞爭霸戰」在沖繩舉辦，台灣代表隊由來自台中的「亨泰舞團」取得，昨晚出戰，選手帶著中華民國國旗。圖／江啟臣服務處提供
「世界霹靂舞爭霸戰」在沖繩舉辦，台灣代表隊由來自台中的「亨泰舞團」取得，昨晚出戰，選手帶著中華民國國旗。圖／江啟臣服務處提供

今年在日本沖繩舉辦的世界街舞大賽總決賽，代表台灣出席的亨泰舞團闖進8強，不過比賽出現一段插曲，就是中國因不滿台灣隊在比賽中大秀青天白日滿地紅的國旗，憤而宣布退賽。

2022年世界街舞大賽總決賽（Battle Of TheYear），今年在12月3日於日本沖繩舉辦，取得台灣代表權的台中亨泰舞團（Hentai Unity），在比賽當天中午彩排結束後，主辦方就與中國隊代表前來私下溝通，希望台灣隊在比賽中不要揮舞國旗。

亨泰舞團領隊徐立剛在臉書寫下整起事件經過，今天他接受中央社記者訪問時表示，台灣自2004年起參加這項大賽，每年都有揮舞國旗，以往中國隊都沒意見，他不理解為何唯獨今年會碰上這種狀況，因此當初在溝通時，「我的態度很硬」。

徐立剛強調，霹靂舞自列入巴黎奧運比賽項目後，世界各項大賽台灣的參賽名稱，都已改為中華台北，而世界街舞大賽總決賽是街舞界的最高殿堂，就像籃球比賽裡的NBA、職棒界的MLB，屬民間舉行的大型商業賽事，理應不受制於「奧會模式」規範，因此他們仍依照原訂計畫準備，中國在溝通未果後選擇退賽。

事情結束後，徐立剛並沒感覺自己是「獲勝的一方」，他說，比賽當天他們不時要與主辦方進行會議，選手備戰心情與節奏也大受影響，這也是讓他感覺最難過的部分。

目前人還在日本與當地舞團交流的徐立剛也表示，他會主動將這些過程公布，主因之一就是希望未來政府能在台灣舞者為國爭光的同時，能給予實質協助，別讓他們獨自面對這些難題。

霹靂舞 NBA MLB

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