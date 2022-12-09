足球／楠梓球場未能申請國際認證引爭議 足協出面說明

中華足協在今天針對近日媒體報導「高雄市政府申請體育署前瞻計畫經費興建楠梓足球場，卻未能申請國際認證致使政策美意大打折扣一事」做出聲明，聲明如下：

緊鄰於天然草皮足球場旁的人工草皮足球場在沒有燈光、觀眾看台以及相關附屬空間設施下，並無法辦理正式國際賽事，取得國際場地認證的需求性不高。中華足協也建議本場地主要可用於基層足球發展，考量國內U12與社區型賽事多數採8人制賽制，場地上另畫8人制足球場地線能辦理基層賽事，大幅提升場地使用率，提升足球參與人口，也感謝高雄市政府運動發展局認同足球發展專業意見而進行調整。

有鑑於國內足球發展風氣逐步提升，高雄市立楠梓足球場除了可作為國家各級代表隊集訓場地外，也能用於發展教練與裁判養成，在天然草皮養護時也可以使用人工草皮場地進行訓練與講習。

中華足協要再次感謝高雄市政府運動發展局、高雄市體育會足球委員、教育部體育署爭取建立高雄市立楠梓足球場挹注台灣足球發展，中華足協也會積極爭取國際賽事在台灣辦理機會，也盼各地方政府能一同打造更多專業足球場館，推動台灣足球向前發展。