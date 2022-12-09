快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／楠梓球場未能申請國際認證引爭議 足協出面說明

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Yamaha Cup在楠梓足球場首度辦理獲好評。圖／中華足協提供
Yamaha Cup在楠梓足球場首度辦理獲好評。圖／中華足協提供

中華足協在今天針對近日媒體報導「高雄市政府申請體育署前瞻計畫經費興建楠梓足球場，卻未能申請國際認證致使政策美意大打折扣一事」做出聲明，聲明如下：

首先要向一同為台灣足球發展努力的高雄市政府運動發展局與高雄市體育會足球委員會致上最深敬意與感謝，也要感謝教育部體育署在足球六年計劃推動下對於場地興建的經費支持，中華足協在過往辦理國際、國內賽事與安排國家代表隊集訓，尋找場地條件良好且附屬空間設施完善之天然草皮足球場館確實不容易，而新落成擁有完善天然草皮場地的楠梓足球場對於國內足球發展將扮演重要角色，國際賽事的申辦，通常以天然草皮為優先，雖然有施工的指引，但不需要像人工草皮一樣進行國際認證，也由於其位處高雄國家體育場附近，在申辦或辦理國際賽事時能以與高雄國家體育場相同條件的副場地作為訓練或備用場館，對於爭取國際賽主辦機會也能大大加分。

緊鄰於天然草皮足球場旁的人工草皮足球場在沒有燈光、觀眾看台以及相關附屬空間設施下，並無法辦理正式國際賽事，取得國際場地認證的需求性不高。中華足協也建議本場地主要可用於基層足球發展，考量國內U12與社區型賽事多數採8人制賽制，場地上另畫8人制足球場地線能辦理基層賽事，大幅提升場地使用率，提升足球參與人口，也感謝高雄市政府運動發展局認同足球發展專業意見而進行調整。

有鑑於國內足球發展風氣逐步提升，高雄市立楠梓足球場除了可作為國家各級代表隊集訓場地外，也能用於發展教練與裁判養成，在天然草皮養護時也可以使用人工草皮場地進行訓練與講習。

中華足協要再次感謝高雄市政府運動發展局、高雄市體育會足球委員、教育部體育署爭取建立高雄市立楠梓足球場挹注台灣足球發展，中華足協也會積極爭取國際賽事在台灣辦理機會，也盼各地方政府能一同打造更多專業足球場館，推動台灣足球向前發展。

中華足協 體育署

延伸閱讀

精英獎／劉柏君獲頒特別獎 盼推動運動性平夥伴被看見

父母窮到怕養不起他、曾去麥當勞乞討 C羅如何靠足球翻身變年收35億巨星？

足球／中華男足赴泰國移訓 14日晚間進行友誼賽 

世足賽／葡萄牙足協：C羅從未揚言退出國家隊

相關新聞

羽球年終賽／三局苦戰拍落依瑟儂 戴資穎挺進4強賽

在泰國舉行的羽球年終賽，我國一姊戴資穎今天在分組賽最後一戰與好友、地主依瑟儂（Ratchanok Intanon）上演生...

中華奧會一百年 蔡英文期許：做選手堅實後盾

中華奧林匹克委員會今日舉辦100周年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等，總計超過500名國內外嘉賓到...

女壘／U12世界盃中華隊4轟擊退印度 再1勝晉冠軍戰

U12壘球世界盃中華代表隊今天預賽與印度交手，中華隊打線發揮，團隊敲出23支安打、4發全壘打，終場20比0、3局拿勝、預...

世界街舞總決賽 台中亨泰舞團舉國旗中國退賽

今年在日本沖繩舉辦的世界街舞大賽總決賽，代表台灣出席的亨泰舞團闖進8強，不過比賽出現一段插曲，就是中國因不滿台灣隊在比賽...

足球／楠梓球場未能申請國際認證引爭議 足協出面說明

中華足協在今天針對近日媒體報導「高雄市政府申請體育署前瞻計畫經費興建楠梓足球場，卻未能申請國際認證致使政策美意大打折扣一...

精英獎／隱藏傷勢只報喜訊 林郁婷母親被女兒堅持打動

我國「世界拳后」林郁婷今天早上在IBA金腰帶系列拳擊賽事女子57公斤級奪得金牌後，下午又在體育運動精英獎頒獎典禮，首次獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。