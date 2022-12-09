精英獎／隱藏傷勢只報喜訊 林郁婷母親被女兒堅持打動

我國「世界拳后」林郁婷今天早上在IBA金腰帶系列拳擊賽事女子57公斤級奪得金牌後，下午又在體育運動精英獎頒獎典禮，首次獲頒最佳女運動員獎，代為領獎的母親廖秀宸就透露，過去其實並不支持女兒走上運動這條路，不過在看到林郁婷的堅持後，也因此被女兒打動。

目前在墨西哥出賽的林郁婷，今天由母親廖秀宸代為出席精英獎頒獎典禮，談到女兒得獎，廖秀宸說：「當她要出國比賽時就有跟我提到今天的頒獎典禮，今天凌晨4點還重新傳手稿給我，不過我太緊張，表達的不是很好。」

廖秀宸指出，林郁婷國小時是田徑隊，一開始她並不支持女兒持續走在體育這條路上，而是希望她以學業為重，不過在看到女兒的堅持後也因此被打動，「她知道我跟阿嬤會擔心她受傷，所以她都會隱瞞傷勢，只把獎牌帶回家，讓阿嬤知道她有贏。」

廖秀宸也透露，林郁婷在去年東京奧運表現不如預期，但相當了解女兒個性的她第一時間也選擇不打擾，「我很了解她，她輸了以後我都會先讓她自己沈澱一下心情，不打擾她，等到沈殿完後再鼓勵他，讓她知道家人都在背後支持她。」

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