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精英獎／代兒子楊勇緯領獎 楊媽講到辛苦之處不忍落淚

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊勇緯的母親楊秀鳳代替兒子領獎。記者余承翰／攝影
楊勇緯的母親楊秀鳳代替兒子領獎。記者余承翰／攝影

我國「柔道男神」楊勇緯今天在精英獎頒獎典禮完成最佳男運動員連莊，人在國外比賽的他也由母親楊秀鳳代為領獎，在接受媒體訪問時，過去也是角力與柔道選手的楊秀鳳在談到兒子的辛苦之處時，也忍不住落淚。

日前剛參加完東京大滿貫賽事的楊勇緯，本月還將前往以色列繼續出賽，不過在今天舉行的111年體育運動精英獎頒獎典禮中，楊勇緯也順利完成最佳運動員連莊，成為繼「鞍馬王子」李智凱後的首人。

而去年在台下看著兒子獲獎，今年則是上台代為領獎的楊媽楊秀鳳也幽默地表示，「去年我在台下，今天是我代領，這輩子也沒想過我會上去，但我還是喜歡在台下，上台手都在抖，真的很開心大家對勇緯肯定，他不變的是還是持續練習，為台灣也為自己努力，把柔道發揚光大。」

過去也是柔道與角力選手的楊秀鳳，可說是最了解練習柔道的辛苦之處，在談到兒子一路的辛苦時，她也一度落淚，「柔道是很辛苦的運動項目，能堅持到這樣已經很不錯，但他想要更好，但當然我也是會捨不得。」

楊勇緯 李智凱

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