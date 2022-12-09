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精英獎／楊勇緯連莊最佳男運動員 李智凱後第一人

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊勇緯連莊最佳男運動員 。 圖／取自國際柔道總會官網
楊勇緯連莊最佳男運動員 。 圖／取自國際柔道總會官網

111年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，除了日前已經揭曉的終身成就獎與特別獎外，還頒出6大獎項，其中最佳新秀運動員由體操小將莊佳龍拿下，至於最佳運動團隊則由2022世運會中華女子拔河隊奪得，最大獎最佳男、女運動員則是由楊勇緯、拳擊好手林郁婷奪得。

這次最佳最佳新秀運動員獎傑出獎（入圍者）為邱意晴（射箭）、莊佳龍（體操）、謝元愷（田徑）；最佳運動團隊傑出獎（入圍者）為2022世運會中華女子拔河隊、2022射箭世界盃反曲弓男子代表隊。

最終最佳新秀運動員最終由在2022年世界中學生運動會拿下雙槓金牌、單槓銀牌的18歲體操小將莊佳龍奪得，至於最佳運動團隊則由2022世運會540公斤級拔河金牌中華女子拔河隊奪得，

至於最大獎最佳男女運動員獎，最佳男運動員獎傑出獎（入圍者）為周天成（羽球）、湯智鈞（射箭）、楊昆弼（射擊）、楊勇緯（柔道）；最佳女運動員獎出獎（入圍者）為林郁婷（拳擊）、周婕妤（撞球）、彭家楙（射箭）、許樂（田徑）、雷千瑩（射箭）、羅嘉翎（跆拳道）。

最終最佳女運動員由目前正在墨西哥參賽，並在今天傳回在IBA金腰帶系列拳擊賽事女子57公斤級奪得金牌的林郁婷奪得，最佳男運動員則由「柔道男神」楊勇緯奪得，成為今天擔任頒獎人的「鞍馬王子」李智凱後，首位完成最佳男運動員連霸的得獎者。

楊勇緯 世運會 林郁婷

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