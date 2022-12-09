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精英獎／奪運動精神獎 抗癌拳后陳念琴：要感謝我自己
111年體育運動精英獎在今天舉行頒獎典禮，其中日前就已經揭曉的終身成就獎張朝國與特別獎劉柏君也在今天授獎，至於最佳教練獎、最佳運動精神獎則分別由楊勇緯指導教練劉文等、抗癌拳后陳念琴拿下。
體育運動精英獎今天在台北文創會所舉行，共將頒出6大獎項，其中最佳教練獎傑出獎（入圍者）分別為曾自強（拳擊）、劉文等（柔道）、劉聰達（跆拳道），最佳運動精神獎傑出獎（入圍者）為周天成（羽球）、林家文（網球）、許樂（田徑）、陳念琴（拳擊）。
其中最佳教練獎最終由柔道教練劉文等拿下，不過目前正帶領楊勇緯、林真豪等人在國外出賽的劉文等，由女兒代為領獎。
至於最佳運動精神獎則由拳擊抗癌鬥士陳念琴拿下，目前人在墨西哥參賽的陳念琴則由拳擊協會秘書長彭俊銘代為領獎並發表得獎感言，「這陣子我最要感謝的就是我自己，一路以來對於拳擊沒有放棄，很多人是失去後才懂得珍惜，但我沒有失去，而是經歷了別人沒有經歷過的，重返這個舞台，希望再創榮耀，我要謝謝我的家人與柯文明教練，因為他們像坐雲霄飛車一樣，經歷這一段，非常擔心我。」
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