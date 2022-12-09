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羽球年終賽／反撲功虧一簣 周天成吞3連敗無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

我國羽球一哥周天成在年終賽苦吞分組2連敗後，今天在第3場比賽遭遇印尼好手、世界排名第5名的喬納坦（Jonatan Christie），力拚最後一絲晉級希望，不過最終他仍是以13：21、21：12、17：21吞下3連敗，確定無緣4強。

世界排名第4名的周天成這次年終賽與兩名印尼好手喬納坦、金廷（Anthony Sinisuka Ginting）和新加坡駱建佑分在同組，在前兩場比賽分別以直落二不敵駱建佑、1：2不敵金廷後，晉級希望渺茫，不僅今天與喬納坦之戰非贏不可，還需觀看另外一場賽事結果才知道晉級與否，晉級之路處在被動狀態。

不過今天面對對戰處在3連勝的喬納坦，周天成陷入苦戰，在開賽後就被喬納坦拉出一波9：1，且也遲遲無法將差距縮小，最終以13：21被對手先下一城，在得失局也陷入劣勢的情況下，比賽尚未結束已經確定無緣4強。

但第二局周天成仍是維持拚戰精神展開反撲，一度取得13：2的大幅領先，並以21：12扳回一城，第三局兩人則是展開激烈的拉鋸，不過喬納坦靠著局中一波6：0攻勢逆轉戰局，周天成最終也以17：21敗下陣來，以分組賽3連敗無緣4強。

周天成 羽球

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