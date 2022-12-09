足球／中華男足赴泰國移訓 14日晚間進行友誼賽 

中華男足國家代表隊將於台灣時間14日晚間9點30分與泰國國家代表隊進行正式國際足球友誼賽，結束國內集訓，今天男足代表隊出發前往泰國備戰，在正式與泰國國家隊進行友誼賽前，中華足協也安排代表隊與當地職業俱樂部進行閉門對抗賽做為友誼賽前的暖身賽。

本場國際友誼賽也是繼2021年10月11日亞洲盃資格賽附加賽在泰國對戰印尼後，中華男足睽違已久的國際賽，雙方最近一次交手是2015年的世界盃資格賽小組賽，主客場分別以0：2、2：4不敵泰國。

總教練葉獻中出發前也分享國內集訓的目標就是準備與泰國國家隊的友誼賽，也藉此觀察選手一整年在國內聯賽的成長與狀態，透過國際友誼賽累積對戰經驗，讓教練與球員之間的認知一致，回國後利用明年國內聯賽賽季中再提升自己，提早準備明年的世界盃資格賽。

葉獻中教練說：「內容主要還是會針對防守戰術的執行加強，要更機動、靈活的給予對手壓力，看到防守侵略性，小組防守要看到3-4人的行動壓迫與距離控制，團隊防守希著重防線間的紀律跟隊型的移動穩定。」

現年27歲效力於台灣石虎的林志軒司職後衛，今年有機會首次參與正式國際賽，是台灣石虎後防線亮眼的掃把腳，身高與彈性不錯的他也是定位球的攻擊手，他靦腆地說，「入選國家隊是很開心的事情，國內集訓嘗試到更高強度的對抗，從葉教練跟學長們身上學了很多，有機會上場的話會全力以赴貫徹戰術防守。」

2022國際足球友誼賽泰國對戰中華男足將在14日星期三晚間9點30分於泰國Thammasat體育場進行，中華足協官方粉絲專頁將同步進行原音直播由鎂溶易Biolectra獨家贊助播出。

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