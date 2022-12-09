舉重世錦賽／最後一把逆轉 郭婞淳摘下挺舉、總和2銀

我國「舉重女神」郭婞淳今天在哥倫比亞舉行的舉重世錦賽中，於女子59公斤級賽事登場，在抓舉、挺舉各出現一次試舉失敗下，最終以抓舉102公斤第4名、挺舉130公斤銀牌、總和232公斤銀牌作收。

已經在世錦賽完成總和成績4連霸的郭婞淳，這次在哥倫比亞舉行的世錦賽也是她暌違一年後再度參與國際賽事，並將放眼總和5連霸。

在出發前舉重隊總教練林敬能就曾表示，這次參賽除了以不受傷為前提並鞏固成績外，另外也要觀察包括中國大陸選手羅詩芳、羅小敏、東奧金牌加拿大選手沙朗（Maude Charron）和地主哥倫比亞凱塞多（Yenny Fernanda Alvarez Caicedo）的狀況。

而今天抓舉賽事各國選手有展開激烈拉鋸，其中郭婞淳在第一次試舉就舉出100公斤，僅次於羅詩芳的101公斤，不過第二次試舉她挑戰102公斤雖然成功將槓鈴舉起，卻因為屈肘被判定成績不算，這也讓烏克蘭選手科諾托普（Kamila Konotop）在第三次試舉時率先舉起了102公斤，郭婞淳則是在第三次試舉再度挑戰102公斤成功，不過成績也排在舉起103公斤的羅小敏、沙朗和率先舉起同重量的科諾托普之後，抓舉自2015年後再度無緣奪牌。

至於挺舉部分，郭婞淳將開把重量設在所有選手最高的130公斤，不過在第一次試舉前下調到126公斤並成功舉起，第二次試舉郭婞淳則是挑戰129公斤，但最終未能舉起，讓她第三次試舉決定再提高重量到130公斤，在成功舉起後郭婞淳也帶著笑容感謝現場觀眾支持，而在羅詩芳挑戰133公斤未果的情況下，僅有哥倫比亞選手凱塞多的133公斤超越郭婞淳，讓郭婞淳在挺舉項目拿下銀牌。

最終在總和成績部分，郭婞淳則是以232公斤奪下銀牌，僅次於哥倫比賽選手凱塞多的234公斤，銅牌則是由加拿大沙朗以231公斤拿下。

商品推薦