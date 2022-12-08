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羽球年終賽／35度對決依瑟儂 戴資穎：專注每顆球
總獎金150萬美元的世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽落腳泰國曼谷，我國「一姊」戴資穎剛好抽到兩位「地主」同組，今天她先以22：20、21：16取得對戰布莎南（Busanan Ongbamrungphan）的12連勝，明天分組最終戰再碰老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon），尋求分組前2的晉級資格。
今年年終賽原本要在中國大陸廣州舉行，受疫情影響最終移師曼谷，和小戴同組的剛好是兩位地主希望，今天先拍落布莎南的小戴透露遇地主沒多想，也沒感受觀眾有何不同，「今天也沒特別的感覺，但泰國球迷人都很好，很喜歡。」
今天直落2奪勝後，小戴對著鏡頭擺出愛心手勢迎接今年年終賽首勝，目前1勝1敗的她仍有機會打進4強，尋求生涯第4座年終賽金盃。
明天將是小戴生涯第35次對決好友兼老對手依瑟儂，兩人早從2010年就開始對決，從青少女打到現在已是征戰羽壇十多年的好手；原本東京奧運後就有退休念頭的小戴，現在對征戰抱持順其自然態度，對上依瑟儂是否有「打一次就少一次」的念頭？28歲的小戴表示沒特別想法，她說：「希望明天可以專注在每一顆球上面。」
小戴和依瑟儂的晉級關鍵戰排在明天第一球場壓軸戰，約台灣時間晚上9點登場；我國「一哥」周天成明天分組最終戰將碰印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）碰頭，預計台灣時間下午2點上場。
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