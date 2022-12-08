快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球年終賽／對布莎南12連勝 戴資穎開胡拚晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

尋求年終賽第4冠的我國羽球「一姊」戴資穎，今天拿「地主」布莎南（Busanan Ongbamrungphan）開刀，以22：20、21：16迎接首勝，明天將和老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）上演生涯35度碰頭，爭取分組前2的晉級資格。

世界排名第3的小戴對上世界第10的布莎南取得絕對領先，過去16度碰頭小戴拿下13勝，近期更是收下11連勝，今天再碰頭小戴也延續優勢，首局先取得20：18「局末點」；布莎南雖連拿2分追平，小戴第3次機會沒錯過，以22：20先下一城。

第二局開場小戴就秀出「神反應」，快手瓦解布莎南看似輕鬆得分的攻擊機會，13：12時再展現招牌假動作，連拿4分下拉開差距，布莎南就算申請傷停治療手肘也沒能改變戰況，最終小戴就以21：16迎接對戰12連勝。

世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽總獎金150萬美元，各項只有年度積分前8的組合可參賽，今年在泰國曼谷登場，小戴同組的是大陸何冰嬌以及兩位泰國地主依瑟儂和布莎南，另一組分別是陳雨菲、安洗瑩、山口茜和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

2014年、2016年和2020年都收下年終賽冠軍的小戴昨天雖以2個19：21敗給何冰嬌，但今天打下地主，明天將和依瑟儂上演生涯第35度碰頭。台、泰「一姊」對決是明天第一球場壓軸戰，約台灣時間晚上9點登場，小戴奪勝仍有機會取得分組前2的晉級資格，繼續挑戰年終賽第4冠。

我國「一哥」周天成是年終賽唯一台灣男將代表，他昨天不敵新加坡好手駱建佑，今天3局大戰再敗給印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），明天分組最終戰將和另名印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）碰頭，預計台灣時間下午2點上場。

依瑟儂 羽球 陳雨菲

延伸閱讀

羽球年終賽／戴資穎、周天成首戰吞敗 晉級沒絕望

羽球年終賽／逆轉秀差一步 戴資穎首戰不敵何冰嬌

羽球／BWF年終賽 周天成戴資穎努力打好每場比賽

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎：珍惜最後幾年運動員時光

相關新聞

羽球年終賽／三局苦戰拍落依瑟儂 戴資穎挺進4強賽

在泰國舉行的羽球年終賽，我國一姊戴資穎今天在分組賽最後一戰與好友、地主依瑟儂（Ratchanok Intanon）上演生...

羽球年終賽／對布莎南12連勝 戴資穎開胡拚晉級

尋求年終賽第4冠的我國羽球「一姊」戴資穎，今天拿「地主」布莎南（Busanan Ongbamrungphan）開刀，以2...

女運動員懷孕只能退役嗎？他盼打造友善女性的運動環境

女性運動員在運動場域，無論是在賽場上或者體制內，面對禁藥防制、疫苗接種、服裝規定等，這些與運動員健康和身體自主權，或者參賽等權利相關連的議題時，大多受制女性社會角色的刻板印象，即便遭受大眾揶揄或制度歧視，女性身體自主權仍被漠視。

足球／姆巴佩、內馬爾投籃姿勢太奇葩 網笑翻：還是踢足球吧

隔行如隔山，即使是運動神經發達的運動員也很難精通各種項目。國際籃球總會（FIBA）近日PO出足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）和內馬爾（Neymar）在中場挑戰投籃的影片，兩人不僅投出「籃外

中華奧會一百年 蔡英文期許：做選手堅實後盾

中華奧林匹克委員會今日舉辦100周年慶祝晚宴，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等，總計超過500名國內外嘉賓到...

女壘／U12世界盃中華隊4轟擊退印度 再1勝晉冠軍戰

U12壘球世界盃中華代表隊今天預賽與印度交手，中華隊打線發揮，團隊敲出23支安打、4發全壘打，終場20比0、3局拿勝、預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。