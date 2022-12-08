羽球年終賽／對布莎南12連勝 戴資穎開胡拚晉級

尋求年終賽第4冠的我國羽球「一姊」戴資穎，今天拿「地主」布莎南（Busanan Ongbamrungphan）開刀，以22：20、21：16迎接首勝，明天將和老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）上演生涯35度碰頭，爭取分組前2的晉級資格。

世界排名第3的小戴對上世界第10的布莎南取得絕對領先，過去16度碰頭小戴拿下13勝，近期更是收下11連勝，今天再碰頭小戴也延續優勢，首局先取得20：18「局末點」；布莎南雖連拿2分追平，小戴第3次機會沒錯過，以22：20先下一城。

第二局開場小戴就秀出「神反應」，快手瓦解布莎南看似輕鬆得分的攻擊機會，13：12時再展現招牌假動作，連拿4分下拉開差距，布莎南就算申請傷停治療手肘也沒能改變戰況，最終小戴就以21：16迎接對戰12連勝。

世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽總獎金150萬美元，各項只有年度積分前8的組合可參賽，今年在泰國曼谷登場，小戴同組的是大陸何冰嬌以及兩位泰國地主依瑟儂和布莎南，另一組分別是陳雨菲、安洗瑩、山口茜和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

2014年、2016年和2020年都收下年終賽冠軍的小戴昨天雖以2個19：21敗給何冰嬌，但今天打下地主，明天將和依瑟儂上演生涯第35度碰頭。台、泰「一姊」對決是明天第一球場壓軸戰，約台灣時間晚上9點登場，小戴奪勝仍有機會取得分組前2的晉級資格，繼續挑戰年終賽第4冠。

我國「一哥」周天成是年終賽唯一台灣男將代表，他昨天不敵新加坡好手駱建佑，今天3局大戰再敗給印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），明天分組最終戰將和另名印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）碰頭，預計台灣時間下午2點上場。

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