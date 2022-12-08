羽球年終賽／碰金廷又打滿3局 周天成逆轉差一步吞連敗

身為世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽唯一的寶島男將代表，我國「一哥」周天成今天和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）上演3局大戰，小天決勝局兩度瓦解金廷「賽末點」，可惜逆轉差一步，以14：21、21：12、19：21吞下分組第2敗。

世界排名第4的小天，過去和世界排名第7的金廷已交手14次，最近一次就是上月初的德國公開賽決賽，小天決勝局瓦解金廷6個「賽末點」卻因裁判關鍵誤判錯失奪冠機會。

今天上演第15度對決，金廷以21：14先下一城，小天第二局21：12扳平，決勝局更在3：7落後下打出6：0小高潮；換場後雙方比分拉鋸，局勢緊張下小天仍享受比賽，除不時露出微笑，攻擊掛網後還對著自己手大叫。

16：16時金廷連拿2分取得領先，並先取得20：17的「賽末點」，小天雖連續瓦解對手2個機會，但19：20時小球回放沒能過網，讓金廷驚險以21：19拿下56分鐘大戰勝利。

超級系列賽總決賽總獎金150萬美金，只有年度積分前8的選手可參賽，第一階段8組分到兩組，單循環後取分組前2晉級4強淘汰賽；賽事昨天在泰國曼谷點燃戰火，小天和「一姊」戴資穎首戰出師不利，小天直落2不敵去年世錦賽冠軍駱建佑，小戴以兩個19：21敗給大陸何冰嬌。

小天今天大戰3局錯過開胡機會，接續換小戴搶勝；曾3度奪冠的小戴今天將遭遇「地主」布莎南（Busanan Ongbamrungphan），比賽排在第一球場第7場，約台灣時間晚上6點上陣。

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