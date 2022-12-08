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舉重／未來之星陳冠伶 世錦賽首秀教練打90分

中央社／ 台北8日電
陳冠伶。 擷圖自臉書
陳冠伶。 擷圖自臉書

台灣舉重小將陳冠伶今年高三就站上舉重世錦賽舞台，儘管今天國際賽首秀因緊張未能發揮水準，教練許穎溪仍給愛徒打90分高分，接下來目標將放眼明年杭州亞運。

在哥倫比亞舉行的世界舉重錦標賽，台灣舉重代表隊這次共有8女、5男參賽，新生代舉重好手陳冠伶今天在女子55公斤級登場，而重頭戲女子59公斤級，「舉重女神」郭婞淳將在明天亮相。

陳冠伶國中時從籃球改練舉重後，很快就嶄露頭角，自國中起就是全中運頒獎台的常客，目前就讀安康高中3年級的她，111年全中運以抓舉80公斤、挺舉110公斤，總和190公斤，3破全國青女組紀錄，其中挺舉、總和更雙破全國紀錄。

陳冠伶今年10月參加全國青年盃舉重錦標賽，再將抓舉成績往前推進，以抓舉85公斤、挺舉106公斤，總和191公斤摘金，其中抓舉、總和締造全國新猷，高中還沒畢業的她，已是女子55公斤級3項全國紀錄保持人。

陳冠伶今天迎接生涯首場國際賽，在世錦賽女子55公斤級上陣，抓舉85公斤、挺舉105公斤，總和190公斤，距離登上頒獎台還有一段努力的空間，看在教練許穎溪眼裡，初次參加國際賽的陳冠伶，在場上的神情還是顯得有點緊張。

許穎溪表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，陳冠伶上半年未能參加舉重世青賽、亞青賽，少了國際賽磨練的機會，儘管未達成賽前目標總和200公斤，他仍肯定愛徒的表現，給予90分高分。

「很認真、很拚的選手，訓練時不會摸魚。」這是教練許穎溪給予陳冠伶的評語，他透露，去年雲林全中運陳冠伶抓舉初次試舉時就受傷，原本希望愛徒不要繼續參賽，但陳冠伶堅持續戰，結果雙手韌帶都撕裂傷，陳冠伶仍哭著希望完成比賽，最後拿下金牌。

在結束首次世錦賽之旅後，許穎溪表示，陳冠伶明年上半年除了全中運等國內比賽外，預計將參加5月亞錦賽，希望為之後的亞運選拔做準備。

舉重 全中運 世錦賽

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