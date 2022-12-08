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全國龍舟暨立式划槳賽高雄落幕 真理大學成大贏家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
真理大學龍舟隊獲獎後與教練范良誌（2排左3）共同合影。圖／真理大學提供
真理大學龍舟隊獲獎後與教練范良誌（2排左3）共同合影。圖／真理大學提供

2022高雄全國龍舟暨立式划槳公開賽於近日隆重落幕，此次賽事由中華民國龍舟協會與高雄市體育總會主辦，蓮池潭水域運動中心、中華民國水中運動協會 SUP 立槳委員會、高雄市體總龍舟委員會共同承辦，此次競賽吸引全國65隊，1408位選手共同角逐競賽最高榮耀。

此次競賽於高雄市蓮池潭水域運動中心舉行，賽事最大贏家為來自新北市的真理大學，真理大學龍舟隊2019年成立至今已經是擁有豐富實戰比賽經驗的常勝軍，該校在教練范良誌的帶領下，第一天即獲得龍舟200公尺22人級公開組金牌、12人級公開女子組銀牌、22人級公開混合組金牌、12人級公開混合組金牌、12人級公開大專組金牌，第二天獲得龍舟1500公尺22人級公開男子組金牌、22人級公開混合組金牌、12人級公開混合組金牌、12人級公開大專組金牌，二天賽事共獲得8金1銀的絕佳成績，精彩的賽事也讓到場觀戰支持學弟妹的高雄市真理大學校友會理事長巫宗奎及學長姐們直呼過癮。

真理大學龍舟隊教練范良誌表示，本次獲得8金1銀的好成績是選手們累積實力的成果，雖然第一天賽事就因遭受到後面的船隻撞擊，導致舵手落水及槳手受傷的突發狀況，但是團隊很迅速地就在逆境中調整上來，讓事件發生後都順利完賽，將賽事的影響調整到最小，這是從真理龍舟隊成軍以來，不斷的累積經驗的成果，也很為選手的臨危不亂感到欣慰。

參與競賽的選手表示，感謝教練范良誌平日用心的指導外，更感謝該校觀光休閒與運動學院院長鄭俊傑，以及該校主任王榮昌牧師每次比賽前的信心喊話與祝禱。范良誌也希望企業及校友們能持續的捐款資助團隊，因為之前颱風導致練習船遺失，設備都得重新購置，添購龍舟隊競賽相關器具供選手們練習刻不容緩，也期許真理龍舟隊在企業及校友們的支持下能夠長期規律的訓練及持續為校爭光創造佳績。

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