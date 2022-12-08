跟著 Iden 遊彰化！晨跑訓練騎戰駒奔馳 這些景點你不可錯過

彰化埔鹽順澤宮送了一頂新帽子給 Iden 。圖/Chun

在日本東京撿到順澤宮神帽後，屢屢拿下鐵三項冠軍的 Gustav Iden（以下簡稱Iden）以及他的師兄，同時也是東京奧運鐵人三項冠軍的 Kristian Blummenfelt （以下簡稱 KB）在 4 日至彰化順澤宮還願，聽到消息的鄉民們，中午就已經提前擠爆順澤宮，廟外人山人海，完全看不到群眾的盡頭，近 3,000 人熱情迎接兩位大神的到來。

民眾夾道歡迎 Iden 以及 KB（左：彰化縣長王惠美；右：Iden）。圖/Chun

甚至有民眾大老遠從台南跑來，就為了一睹大神風采，彰化縣長王惠美也特別邀請 Iden 擔任彰化觀光大使，並致贈一聯由書法大師吳肇勳題字的「順成美澤」書法給 Iden，另一聯題字為「順助嘉澤」，致贈金牌的師兄 KB。

Iden 又驚又喜的說：「真的很瘋狂，看到那麼多人前來，非常開心！過去幾年，我曾到訪世界各地，但是台灣對我來說還是最特別的，不知道是因為這裡的空氣、還是這裡的人，這次雖然有得到廟方送的新的帽子，不過最有意義的還是原本在日本撿到的那頂帽子。這次回來我有更多時間可以探索台灣，包括台灣的食物、台灣的文化，也特別帶了朋友（KB）一起來台灣體驗大自然，這是非常特別的經驗。另外，也很開心可以感謝神明，因為祂的保佑帶來非常完美、很棒的勝利以及職涯。」

Iden&KB 一起在巨大神貌上簽名並合影。圖/Chun

KB 則說：「來到台灣是個非常棒的經歷，當初看到 Iden 在東京找到這頂順澤宮帽子，他就在一旁看著整件事的發展，而且自從上次 Iden 來到台灣後，就不斷聽到他說起這裡的故事，這次親自來到這個地方我感到十分榮幸。」

KB 第一次踏上台灣覺得很榮幸也很開心。圖/Chun

記者好奇的問 Iden 說：「跟師兄帶著同一頂帽子，不怕好運被分走嗎？」 Iden 笑笑的答說：「KB 因為品牌贊助，比賽時必須帶著 RedBull 的帽子，所以我不怕。」KB 在一旁幽默地回說：「我可以 在睡覺的時候戴著它（順澤宮帽）。」彰化縣長王惠美表示：「一頂帽子牽起 Iden 跟台灣彰化埔鹽順澤宮的緣分，這兩年來，看到 Iden 在國際賽壇上有非常傑出的表現，至今已拿到 9 面金牌，他真的非常用心努力，相信帝爺公未來會繼續庇佑 Iden 以及他的師兄在國際賽事上能夠更加發光發熱。」

Iden 和 KB兩人拿起筷子相當的熟練。（左起：Iden、台灣捷安特總經理鄭秋菊、KB）圖/Chun

參拜完順澤宮後，兩人緊接著來到成美文化園區，而這天的成美可以說是熱鬧非凡，因為疫情解封後再次迎來一年一次的「謝平安」活動，現場不但邀請到明華園來演出傳統戲曲，就連孫翠鳳也親自上陣， Iden 和 KB 兩人看的晶晶有味，覺得相當的有趣，Iden 說：「雖然戲劇很特別，真希望我會台語，這樣就可以更沈浸在戲曲裡面，更了解在演什麼故事。」兩人也在這歡樂的氛圍中畫下這天的句點。

Iden 於成美文化園區體驗台灣傳統歌仔戲文化。圖/Chun

隔天清晨天都還沒亮 Iden 早早就出發前往慶安水道和國中小的朋友一起晨跑訓練，並拿出戰駒暢行在彰化線西，隨後便來到彰化享用在地美食，拿起筷子有模有樣，但其實他才剛學會一個禮拜，一邊吃著羹和滷肉飯，再大口咬下包子，吃得津津有味，不過他說：「印象最深的食物，還是那個在夜市吃的糖葫蘆，甜甜的裡面還有包水果。」

Iden 和學生們一起騎車在彰化奔馳。圖/Chun

行程滿檔，下一站抵達彰化卦山村-生活美學聚落參訪由吉雷米等人陪同。現場設置茶席，並結合古琴、漆器、花藝、卦山村職人作品，並體驗了台灣茶的藝術， Iden 表示：「來到彰化卦山村看到許多在地職人，將其熱情奉獻在藝術上，這種為了藝術而奉獻的熱情令人感動，而我的藝術，就是運動，如游泳、騎腳踏車及跑步，這次來台深切感受到了台灣的熱情，在這樣美好的天氣來到卦山村，能夠放慢腳步，來體驗彰化，真的很棒。」

Iden 開心的和彰化芳苑特有的海牛合照。圖/Eulla

參觀了廟宇、聽了戲曲、體驗了台灣茶文化，接著當然不能錯過這彰化獨有的「牛車採蚵文化」，坐著海牛踏上西濱的潮間帶， Iden 一看到牛就開心地上前去摸摸它的頭並燦爛的笑著。而芳苑的海牛是源自於日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，並於 2016 年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，於 2020 年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，目前芳苑海牛僅剩下 8 隻，希望藉由文化推廣，期盼能讓海牛文化能永續傳承下去。

Iden 親切熱情的帶著小朋友一起跑向終點。圖/Eulla

在彰化的最後一站， Iden 來到了王功燈塔，一同和小朋友們飆速，不知不覺也就和小朋友玩了起來， Iden 不但帶頭號召賽跑，一下跑過橋，一下跑樓梯，所有人被逗得嘻嘻哈哈，陽光的大笑，隨後他也和小朋友聊起了單車，親民的性格展露無遺。

Iden 與彰化縣長王惠美於彰化王功燈塔前合影。圖/Chun

這兩天跟著 Iden 遊彰化，他除了非常好相處之外，他的努力和認真更是讓人感動，儘管簽名簽到手很痠，需要靠貼布來舒緩，他依舊來者不拒，很真誠的去對待每一個人，親切的和大家互動，完全沒有距離，或許也是因為這樣台灣的民眾才這麼愛他， Iden 也透露如果下次有機會來，希望能到東部去看看，體驗自然的環境。

Iden 以及他的戰駒。圖/Chun

影像編輯：Chun

責任編輯：Eulla

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