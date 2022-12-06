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羽球年終賽／拚第4冠第一步 戴資穎明中午戰陸將
總獎金150萬美元的世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽總決賽明天點燃戰火，唯二的台將代表「一姊」戴資穎和「一哥」周天成將在第2球場接棒上陣，尋求年終賽第4冠的小戴明天表定12點50分碰大陸何冰嬌，小天將遇新加坡好手駱建佑。
年終賽各項只有年度積分前8的組合可參賽，昨天先抽出分組，單循環後取分組前2晉級4強淘汰賽。小天和小戴今年都以積分第2的身份取得資格，兩人都列第2種子，小戴同組的是大陸何冰嬌以及兩位泰國地主依瑟儂（Ratchanok Intanon）和布莎南（Busanan Ongbamrungphan），另組分別是陳雨菲、安洗瑩、山口茜和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。
小天和駱建佑及印尼雙星喬納坦（Jonatan Christie）及金廷（Anthony Sinisuka Ginting）同組，上月小天在德國公開賽決賽和金廷爭冠，決勝局小天瓦解金廷6個「冠軍點」卻出現裁判關鍵誤判，最終「銀恨」，曼谷再度碰頭也成焦點賽事。
年終賽首日賽程當地11點、台灣時間12點開打，小戴和小天都排在第2球場，小戴和何冰嬌的第14度對決排在第2場，約12點50分上陣；小天首戰排在第7場，約台灣時間下午5點出賽。
小戴2014年、2016年和2020年都收下年終賽冠軍，偶數年奪冠的紀錄今年若能延續，4冠將追平將大陸女將李玲蔚，並列賽史第2多。
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