澳網／男單會內賽名單公布 曾俊欣連2年獲參賽門票

澳洲網球公開賽今天公布會內賽名單，世界排名87名的曾俊欣也在名單之內，這是他連2年取得澳網會內賽門票，只不過上次他是持外卡參戰，這回則是靠排名直接取得參賽資格。

網壇年度4大滿貫賽之首的澳洲網球公開賽，將於明年1月16日在澳洲墨爾本點燃戰火，目前人在西班牙冬訓的曾俊欣，也希望自己能在這場頂級大賽拿出最佳表現。

今年球季曾俊欣繳出亮眼成績單，不但網壇4大滿貫都取得會內賽資格，排名也一度竄上83名，寫下生涯最佳，甚至還受邀參加ATP新生代年終賽，上週他再獲ATP提名年度新人獎，堪稱是豐收的一個賽季。

本季曾俊欣就包辦2座挑戰賽單打冠軍，包括在印度的班加羅爾與西班牙穆西亞，接下來他也調整參賽方向，主要以ATP等級賽事為重心，不過較可惜的是，他在ATP新生代年終賽苦吞3連敗出局，用連敗替今年賽季劃下句點。

賽季結束後，曾俊欣在臉書上替賽季總結，他表示，今年4大賽都是首次參加會內賽，也都是首輪落敗，新生代年終賽前他不慎受了傷，在積極治療後也正常出賽，雖沒拿下勝利，但更清楚自己哪裡需要增強、發展，這對他是很重要也是很好的收穫。

在賽季開始前，曾俊欣已飛往西班牙，進行為期4週的冬季訓練，他也在臉書透露，接下來將和全新的團隊進行合作，他也期許透過訓練，讓他得以接受極限的挑戰。

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