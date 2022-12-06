谷愛凌戀情曝光？溜冰場熱吻金髮男遭嗆「崇洋媚外」 連夜刪光親密照

18歲滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）憑著亮麗外型和優異成績成為鎂光燈焦點，近日有網友目擊谷愛凌在溜冰場和一名男子互動親暱，還手拉手親吻彼此，引發微博一陣熱議。

谷愛凌在今年北京冬季奧運表現優異，一共拿下2金1銀，成為史上第一位在同屆奧運取得三面獎牌的女子滑雪選手，深獲大陸人民喜愛。近日有網友拍到谷愛凌與一名金髮型男約會，兩人在溜冰場上互動親密，手牽手甜蜜接吻，就好像一對熱戀情侶，這段疑似戀情曝光的影片，引發微博熱烈討論。

影片曝光後，許多大陸網友紛紛送上祝福，「好帥喔，眼光真好」、「男方看起來還不錯，祝福」、「戀愛了就祝福，那是人家的生活」。不過也有網友心碎嗆谷愛凌「果然找了一個外國男人」、「這麼崇洋媚外啊」，遭其他人狠批，「她本身就是混血兒，從小在美國長大，為什麼要找中國男人？」、「我是她的話，我也找外國人，那麼玻璃心幹嘛？」、「不然呢，少管閒事」。

微博「體壇狗仔隊」更自稱肉搜到男方身分背景，男方名為Mick Kelley，是谷愛凌的同學，同樣也是一名運動員，還加碼公布兩人聚會相摟照片，不過隨後遭到大陸網友打臉，指出這位Mick Kelley和溜冰場男子，根本不是同一人。

有網友認為坐在谷愛凌腿上的毛衣男，和溜冰場上的男子不是同一人。圖／擷自微博

針對疑似戀情傳言，谷愛凌沒有對外回覆，但有人發現，她的Instagram連夜刪光與外國男子出遊、朋友聚會的照片，被認為是保護男方隱私，不想因自己公眾人物身分，讓男方身分被炎上討論。

商品推薦