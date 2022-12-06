羽球／BWF年終賽 周天成戴資穎努力打好每場比賽

台灣羽球一姐戴資穎和男單一哥周天成取得世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽門票。2人今天出席年終賽晚宴，周天成表示會努力打好每場比賽，戴資穎說會依以往訓練參賽。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽7日將在泰國曼谷登場，BWF今天晚間舉辦年度獎項頒獎典禮、年終賽晚宴以及分組抽籤儀式。戴資穎獲得年度最佳女運動員獎項提名，這次年度獎項主要參考選手自2021年11月1日至2022年10月31日之間的表現。

戴資穎去年首度獲得年度最佳女運動員頭銜加持，今年則面臨世界排名第2、年僅20歲的韓國小將安洗瑩以及在世錦賽完成2連霸的日本球后山口茜等人競爭，最後由山口茜拿下年度最佳女運動員。

本屆年終賽原先預計在中國廣州舉辦，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界羽球聯盟臨時將比賽地點改為泰國曼谷。

參賽的選手要在世界巡迴賽年度積分排名前8，且每個國家地區的羽球協會一個項目只能有2組人馬代表與賽，台灣獲得參賽門票的選手只有男單周天成和女單戴資穎。

今天晚間進行分組抽籤儀式，每一單項共有8名選手參戰，共分成A、B組，取戰績前2名的晉級4強。戴資穎和中國選手何冰嬌、泰國依瑟儂（RatchanokINTANON）、布莎南（Busanan Ongbamrungphan） 同組；周天成則和印尼的克里斯提（Jonatan Christie）、金廷（Anthony Sinisuka GINTING）以及新加坡駱建佑同組。

周天成接受中央社訪問時表示，參加年終賽感覺很好，「有bonus的感覺，算是一個年終，很開心可以參加，用最好表現打這個比賽，努力把每場比賽做好」。

戴資穎接受中央社訪問時表示，對於年度最佳運動員獎項以平常心看待，而面對年終賽她不會緊張，就是依照以往訓練進行比賽。

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