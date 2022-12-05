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羽球／連莊最佳女運動員失利 戴資穎年終賽拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

世界羽球聯盟（BWF）年度獎項頒獎典禮今天在泰國曼谷舉行，我國「一姊」戴資穎連5屆入圍最佳女運動員，也是今年個獎項唯一入選的台將，可惜最終不敵日本「世界球后」山口茜，沒能完成連霸獎項的壯舉。

小戴去年首度獲得最佳女運動員肯定，今年分別摘下泰國公開賽、印尼公開賽和台北羽球公開賽金盃，世錦賽也打進最後4強，再度入圍年度大獎，挑戰獎項連霸的對手包括世界排名第2的南韓安洗瑩，以及世錦賽完成連霸的山口茜。

今天晚間進行的晚宴公布得獎名單，最佳女運動員由山口茜獲得，最佳男運動員沒有意外由今年豪取7冠的丹麥「世界球王」安賽龍摘下。

小戴今天也啟程前往曼谷，她穿上黑色褲裝參加年度獎項頒獎典禮，還和同桌的山口茜俏皮自拍；除年度頒獎典禮，小戴泰國行重點還有7日登場的超級系列賽總決賽，今年將挑戰平紀錄的年終賽第4冠。

總獎金150萬的年終總決賽只有年度積分前8的組合可參賽，中華羽將由小戴和「一哥」周天成當代表，兩人都是以積分第2取得參賽資格，小天僅遜於丹麥「世界球王」安賽龍，小戴則是緊追大陸好手陳雨菲

今天也抽出年終賽分組，小戴位於B組，同組的是大陸何冰嬌以及兩位泰國地主依瑟儂（Ratchanok Intanon）和布莎南（Busanan Ongbamrungphan），A組分別是陳雨菲、安洗瑩、山口茜和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

山口茜 陳雨菲 世錦賽

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