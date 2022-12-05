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T1聯盟／胡凱翔比中指 獵鷹自行懲處罰2萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹公告懲處胡凱翔。圖／獵鷹提供
獵鷹公告懲處胡凱翔。圖／獵鷹提供

台南台鋼獵鷹隊前鋒胡凱翔，昨天客場出戰台啤英熊隊的賽事比出中指，球團今天宣布，胡凱翔罰款2萬元，金額全數捐作公益。

獵鷹公告如下：今針對昨日出戰台啤英熊賽事中，獵鷹球員胡凱翔向對手做出批評、侮辱性手勢，召開檢討會議，其場上不妥行為已違反隊規也帶給大眾負面觀感，球團針對此事嚴正譴責，將依照球團管理辦法對胡凱翔懲處罰款2萬元，此次罰款金額將全數捐贈至公益團體，胡凱翔本人也為自身的不妥行為鄭重向社會大眾道歉，球團更強調如再違反隊規之行為，將會立即開除。

台鋼獵鷹球團在此向所有球迷致上最深歉意，球團未來將強化球員管理、教育，決不允許此行為再度發生，感謝所有球迷的指教與建議。

台南台鋼獵鷹 台啤

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