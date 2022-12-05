足球／積欠裁判費 中華足協：本周完成給付

中華足協針對今天媒體報導「中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資」發表聲明，協會表示受疫情影響，募款和尋求贊助商支持不易，且今年10月進行改選，過程中延宕裁判薪資，現正加快處理，盼本周完成薪資給付。

中華足協也要感謝邱義仁理事長在過去四年間在背負艱困財務壓力下仍替台灣足球發展打造基礎，未來中華足協在鄭文燦理事長帶領下也會努力尋求各方資源，除了解決財務短絀問題之外，也盼創造更具吸引力的足球環境吸引更多企業、贊助商一同投入台灣足球發展。