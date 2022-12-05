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足球／積欠裁判費 中華足協：本周完成給付

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華足協新任理事長鄭文燦（左）。 報系資料照
中華足協新任理事長鄭文燦（左）。 報系資料照

中華足協針對今天媒體報導「中華民國足球協會長期積欠裁判費等相關薪資」發表聲明，協會表示受疫情影響，募款和尋求贊助商支持不易，且今年10月進行改選，過程中延宕裁判薪資，現正加快處理，盼本周完成薪資給付。

足協聲明全文如下：

首先要向一同為台灣足球發展努力的裁判同仁們致上歉意，中華足協在過去幾年在國際疫情狀態下，堅持並努力建立台灣足球發展基礎，不管在完善國家代表隊制度與出場費提升，辦理乙級聯賽、青年聯賽促進聯賽正常化與提升青年足球隊實力，自行辦理賽事轉播增加台灣足球賽事曝光，希望盡力讓台灣足球往正確的方向前進，只是諸多措施相對也要付出相當的成本，當然除了感謝教育部體育署支持外，更多的重擔要落在協會理事長與同仁身上，這幾年由於疫情的緣故，在募款與尋求贊助商的支持也不容易，今年度中華足協也在10月份進行改選，過程中不慎延宕裁判薪資給付也要再次致上歉意，中華足協會加快速度處理盼在本周能夠完成裁判薪資的給付。

中華足協也要感謝邱義仁理事長在過去四年間在背負艱困財務壓力下仍替台灣足球發展打造基礎，未來中華足協在鄭文燦理事長帶領下也會努力尋求各方資源，除了解決財務短絀問題之外，也盼創造更具吸引力的足球環境吸引更多企業、贊助商一同投入台灣足球發展。

中華足協 體育署

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