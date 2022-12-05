防疫兼顧交流 兩岸青少年體育交流線上登場

10月底與中國大陸奧會舉辦運動科學交流研討會後，中華奧會今天再度以線上視訊方式舉辦「2022兩岸青少年體育交流研討會」，雙方各邀3位學者專家進行交流討論與經驗分享，開幕式由中華奧會祕書長徐孝慈與大陸奧會副祕書長宋雪瑩主持，共有50餘名學員報名參加。

徐孝慈指出，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年大約進行5來5往交流活動，這兩年因疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不中斷。

此次舉辦兩岸青少年體育交流研討會，邀請相關專家分享經驗心得，針對兩岸青少年體育培訓制度，探討現有青少年運動發展現況等議題進行交流研討，促進兩岸青少年運動儲備人才的軟硬體都可朝良性發展的世界趨勢開展。

此次研討會聚焦兩岸青少年體育培訓制度層面，中華奧會邀請中華民國高級中等學校體育總會祕書長朱彩鳳、玄奘大學教授曾瑞成及中華民國滑冰協會祕書長吳倫閑，分別就「高中體育總會青少年運動推動發展現況」、「青少年體育班發展現況」及「青少年冬季運動滑冰推展現況」等子題進行討論。

陸方分由華中科技大學教授曾洪濤、杭州陳經綸體育學校副校長柏自悦及武漢體育學院教授柳鳴毅針對「青少年籃球賽事一體化體系構建」、「大陸游泳項目青少年運動員培養模式」及「青少年體育普及與精英後備人才培養體系」等子題提出專業性論述。

每一子題演講後並由兩岸雙方進行提問與分享，上下午的研討分享進行的相當順利圓滿，對於兩岸青少年體育發展現況都有實質幫助表現。 中華奧會今天舉辦「2022兩岸青少年體育交流研討會」。圖／中華奧會提供

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