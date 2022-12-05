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超馬／練到腳趾掉5片！網友心疼超馬好手陳彥博 簡直酷刑

聯合新聞網／ 綜合報導
陳彥博練到左腳姆趾甲斷斷裂。 截圖自陳彥博臉書
陳彥博練到左腳姆趾甲斷斷裂。 截圖自陳彥博臉書

我國超馬好手陳彥博，正全力備戰明年２月的「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」，上周於臉書發文寫下，自己完成了總長451公里，加上負重22公斤的模擬訓練，並附上如受酷刑般的腳趾甲，令粉絲心疼不已。

陳彥博每天於臉書發文紀錄，並在本周六為此次的訓練做出總結，「這次台灣451公里模擬訓練，共磨壞3雙鞋、掉了5片指甲、瘦了4.5公斤、曬傷，負重22公斤+長時間柏油路磨損。」並笑稱自己都可以當跑鞋測試員了，並在最後寫下，距離「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」還有61天。

此則發文也吸引了1.1萬名粉絲按讚，粉絲們也紛紛寫下，「真是辛苦，指甲會掉下來，都是經過很疼痛的過程。」、「天啊～看了覺得好痛啊！彥博加油」與「痛在彥博的身體，心疼在小粉絲們的心裡 彥博加油。」等留言鼓勵選手。

陳彥博負重22公斤上武嶺。 截圖自陳彥博臉書
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