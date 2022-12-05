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羽球／亞青賽奪5金4銅 中華隊金牌榜居龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華羽球隊在2022亞洲青少年U15及U17羽毛球錦標賽奪下5金4銅的隊史最佳成績。圖／中華羽協提供
中華羽球隊在2022亞洲青少年U15及U17羽毛球錦標賽奪下5金4銅的隊史最佳成績。圖／中華羽協提供

2022亞洲青少年U15及U17羽毛球錦標賽昨天在泰國落幕，中華隊6天賽事斬獲5金4銅，金牌數和獎牌數都名列參賽15國首位，締造隊史最佳成績。

這項賽事上月29日點燃戰火，總計有15個亞洲國家、522名選手參賽，中華隊共有40名選手出征，其中易仲祥先在U15男單金牌戰3局力退印度對手索潘尼（Anish Danei Thoppani），帶回中華隊第一金，接續上陣的混雙U15混雙黃子源／龔嘉誼、U17男單蘇偉誠、U17男雙賴柏佑／林億豪和U17混雙寶昕 達古拉外／謝宓妍也接連捧冠。

總計中華隊共斬獲5面金牌、ˋ面銅牌，創下史上最佳成績。

中華羽球小將今年佳音頻傳，10月郭冠麟摘下2022年U19世界青年羽球錦標賽男單冠軍，成為隊史第2人，中華隊在2022世界青年羽球混合團體錦標賽奪下銀牌也是隊史新猷。

中華隊 羽球 郭冠麟

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