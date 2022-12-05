快訊

乘客嗶一聲就燒錢！北捷僅這2路線賺錢 蔣萬安面對錢坑

【早晨財經速解讀】半導體裁員號角 格芯裁800人、0050 0056成分股大換血

北溪管道炸毀之謎：追蹤俄國金雞母

世足賽／紀錄製造機！ 姆巴佩梅開二度再寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
未滿24歲的法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）創下世足史上24歲以下最多進球的球員。 新華社
未滿24歲的法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）創下世足史上24歲以下最多進球的球員。 新華社

吉魯（Olivier Giroud）第44分鐘率先破門，不但助法國隊在卡達世足賽16強淘汰賽取得1：0領先，還以52球成為隊史最多進球者，後續風采卻被隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）搶走，23歲的姆巴佩下半場包辦法國兩顆進球，「梅開二度」率隊以3：1淘汰波蘭，挺進8強外也寫下多項紀錄。

姆巴佩兩屆世足賽已累積9顆進球，打破前葡萄牙球星尤西比奧（Eusebio）紀錄。尤西比奧是在24歲又182天踢進世足賽第8顆進球，現在衛冕軍法國持續挺進，姆巴佩有機會繼續推進成績。

淘汰賽展開前，姆巴佩分組賽3顆進球就是卡達世足賽進球榜龍頭，今天再獨進2球，甩開阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、荷蘭加克伯（Cody Gakpo）等好手，有機會穿上「金靴獎」，生涯第33顆國際賽進球也一步步進逼吉魯的紀錄。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）提到，大家都清楚姆巴佩能耐，陣中大將是可以改變比賽的球員，「他帶著笑容去享受比賽，法國需要姆巴佩傑出表現，今晚也得到了。」他也提到，36歲的吉魯是國家隊重要成員，今天打破隊史進球紀錄，「姆巴佩有天可能也會打破，能在國際賽這樣的層級攻進那麼多球，是很偉大的成就。」

獲選單場最佳球員的姆巴佩形容，今天內容就是自己夢寐以求的比賽，早就將身體和精神準備好來應戰，「我們表現很好，但離贏下決賽的目標還有很長一段路要走。」

世足戰報 卡達世足 法國

延伸閱讀

世足瞭望／姆巴佩當引擎 催出法國最強戰鬥力

世足賽／姆巴佩累積進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄

世足賽／法國擊敗波蘭闖進8強 球評：戰術靈活

世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

相關新聞

世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

法國今天在卡達世界盃足球賽16強賽上半場先靠著前鋒吉魯進球，加上姆巴佩下半場攻進2球，波蘭僅靠萊萬多夫斯基12碼罰球進球...

世足賽／英格蘭3比0擊敗塞內加爾 晉級8強迎戰法國

英格蘭今天在卡達世界盃足球賽16強賽迎戰塞內加爾，靠著中場韓德森、隊長凱恩及前鋒薩卡都各別踢進一球，英格蘭最終以3比0輕...

世足賽／紀錄製造機！ 姆巴佩梅開二度再寫新猷

吉魯（Olivier Giroud）第44分鐘率先破門，不但助法國隊在卡達世足賽16強淘汰賽取得1：0領先，還以52球成...

世足賽／姆巴佩累積進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄

19歲就助法國奪下世界盃足球賽冠軍，前鋒姆巴佩4年後站在卡達世界盃舞台，更是完全解放自身能力，生涯世界盃累積9顆進球追平...

世足賽／法國擊敗波蘭闖進8強 球評：戰術靈活

法國今天在卡達世界盃足球賽16強賽以3比1擊敗波蘭，晉級8強，前鋒姆巴佩獨進2球，球評呂桂花表示，法國隊戰術靈活，讓姆巴...

世足賽／荷贏美「不漂亮」 教頭無法接受

世界盃足球賽十六強賽點燃戰火，「無冕王」荷蘭昨天踢完上半場已經領先美國兩球，全場未被超前，最後以三比一獲勝，搶下第一張八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。