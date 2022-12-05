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羽球／亞青賽 台灣代表隊奪5金4銅寫紀錄

中央社／ 台北5日電
U15混雙選手黃子源（中）、龔嘉誼（右）。圖／縣府提供
U15混雙選手黃子源（中）、龔嘉誼（右）。圖／縣府提供

2022亞洲青少年U15、U17羽毛球錦標賽落幕，中華民國羽球協會表示，台灣代表隊共奪下5金4銅，在本屆參賽國之中金牌數與獎牌數更是排名第一，創下羽球史上最佳成績。

2022亞洲青少年U15、U17羽毛球錦標賽11月29日至12月4日在泰國舉行，共有15個亞洲國家、共522名選手參賽，台灣青少年代表隊包括U15及U17級別，合計共40名好手參戰。

中華民國羽球協會發布新聞稿指出，台灣選手易仲祥在U15男單金牌戰對上印度選手，最終以21比8、22比24、21比19勝出，為台灣拿下本屆在亞青賽第一金。

易仲祥的好表現更是激勵後續上場挑戰金牌的U15混雙黃子源與龔嘉誼、U17男單蘇偉誠、U17男雙賴柏佑與林億豪以及U17混雙寶昕．達古拉外與謝宓妍等4組選手，為台灣再添4面金牌。

根據羽協統計，台灣代表隊本屆賽事進帳5面金牌、4面銅牌，締造羽球史上最佳成績。

羽協表示，近年深耕基層，積極舉辦更多青少年分齡賽事，透過成績選拔優秀選手，提供更多資源培訓，讓青少年選手們可以增加戰力及累積參賽經驗，為台灣羽球運動在國際舞台上爭取更好成績。

羽球

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