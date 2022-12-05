自行車／小孩子才做選擇 赤崁頂順騎逆騎我都要

原本預計去宇老，到台3線發現依舊細雨綿綿，決定直接往南走，來到台中的知名單車景點「赤崁頂」，單程14.5公里，想想距離不長，不如順騎 逆騎都來騎看看….。開車到「一江橋」附近停車，準備後出發，聽說這邊都會有舉辦「136檢定」，我們在一江橋這邊拍張照後Go….

全長14.5公里，一開始前面7公里左右，算平路小緩坡，一直到看到「蝙蝠洞」的牌子，接下來就是一路的往上爬，尤其最後4公里坡度真的是越來越硬…..

後段也有不少的髮夾彎

還有看到有些大砲，這邊要注意⚠️重機不少。最後看到路牌寫到「36」表示赤崁頂就要到了，想說單程爬14.5公里，乾脆下滑後再休息，回程再來補拍照。接下來往「國姓萊爾富」前進，距離大概12公里左右，有點上上下下，但下滑居多，到了萊爾富簡單休息，吃東西後再把剛剛下滑的，爬回去

下滑時就發現這邊的景色有明顯的變化，大片的檳榔樹，樹木多樣化感覺好像比較美

雖然依舊陡坡不斷，也沒有檔可以換，那就慢慢龜🐢⋯⋯。經過路牌發現我們台中騎到南投好妙😂

就這樣邊欣賞風景，邊吃力的爬著

我們又回到了赤崁頂，趕快把沒拍的都補回來😆

也遇到一位熱心的大哥，介紹很多台中單車路線，聽了我們心癢癢，默默的就聊了快一小時😂，希望有機會一起騎車😄。看看時間準備繼續下滑回到一江橋，解鎖我們第一次「赤崁頂136631」挑戰。回程開車時間真的不比騎車時間少，但能夠嘗試新路線，到處玩看看風景，也是一種享受😄。這次赤崁頂136631體驗，感覺路大條且平整，是我還會再來騎的路線，但是重機不少這個騎車還是要多多注意⚠️坡度有練到真的會腿軟啊😅

商品推薦