全國各級學校民俗體育競賽 後龍「扯鈴團」成大贏家

教育部體育署111學年度全國各級學校民俗體育競賽，今天上午在台南大學開幕，苗栗後龍國小包辦扯鈴國小男、女團體賽特優，締造隊史8連霸，下午登場「冠軍中之冠軍」菁英賽，後龍國小男女隊也擊敗對手，完成菁英賽4連霸，成今年比賽表現最亮眼的學校。

全國各級學校民俗體育競賽上月在吳鳳科大進行10項比賽，2日到4日移師台南大學進行最後4項武陣、陀螺、扯鈴和跳繩比賽。上午的開幕典禮，台南大學校長黃宗顯歡迎全國各校民俗體育菁英與賽，體育署副署長洪志昌肯定這項連三年參賽人數都破7000人的比賽，已成為民俗體育的標竿。

武陣宋江陣只有歸南、內門和高雄茄定國小3隊參賽，最後由茄萣在地「四姓角」賜福宮三代老教頭郭文賓出錢出力義務指導的茄萣國小獲得特優獎。

今年報名人數達1700人的扯鈴，來自苗栗的後龍國小，包括畢業仍由學校「售後服務」代訓的維真國中、苗中、苗農等畢業校友，組成1支多達60人的代表隊，共報名56個項目，獲得55個特優（前3名）、1個優等，值得一提的國小花式團體男、女甲組，以令人目不暇給又眼花潦亂的拋鈴技術，結合力、美、巧的舞台展現，完成隊史8連霸。

後龍國小女子組也在女團花式擊敗金門金鼎國小拿下金質獎，集中在後龍國小團訓的維真國中在國中競速團體女子組擊敗金寧國中獲金質獎。另外國中雙人賽部分，維真國中男隊郭建亨、陳博強和女隊陳巧姍、杜曼禎分別擊敗新北中平國中和台北木柵國中拿下金質獎。總計後龍「扯鈴團」共在菁英賽拿下5項金質獎，是今年表現最優團隊。

跳繩選7組舉行菁英賽，國小花式雙人賽由竹林國小游力羽和林芷荺獲金質獎。小男花式個人賽台中瑞城國小杞宥廷。小女花式個人賽台中大楊國小江渝睫。國小花式團體賽混合組宜蘭竹林國小。國中花式雙人賽女子組台北弘道國中吳昀芸、傅靖雯。國中花式個人賽女子組台中光德國中白家菱。

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