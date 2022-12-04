運動舞蹈／全國中正盃 兩組選手兩天均收獲雙金

111學年度第28屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今(4)日繼續進行第二天賽程，藍郁翔/劉靜拿下21歲以下青年A組拉丁舞金牌；王俊硯/郝偵汝也摘下職業A組標準舞金牌，兩組選手兩天均收獲雙金，成為本屆最閃亮的雙金王。

今年中正盃改為兩天賽程，比賽時間相當充裕，壓軸的成人A組拉丁舞，由複賽進入決賽要比三個回合，非常考驗選手們的體力與耐力，競爭也異常激烈，最後不出意外仍由林詠鉦/莊雅晴摘走金牌，葉紘/張瑜庭拿走銀牌，藍郁翔/劉靜跳出銅牌。藍郁翔/劉靜兩天下來除獲得21歲以下青年A組標準舞與拉丁舞雙料金牌外，也勇奪成人組標準舞銀牌與拉丁舞銅牌，以二金一銀一銅成為本屆的豐收王。

小將曹博程/陳妍安兩人皆不滿18歲，今天一口氣跨組參加了成人A組拉丁、21歲以下青年A組拉丁、青年A組拉丁三項比賽，原本拿下青年A組拉丁金牌呼聲最高，可惜因陳妍安在上一場成人組比賽膝蓋受傷，雖勉強出賽，最後只能苦吞銀牌，兩天賽事以1金1銀做收，表現仍十分出色。

到了年底，中正盃為整年度第十三站也是最終站賽事，同時也是檢驗選手們積分排名的時候，目前統計（含國際賽）出，在成人標準舞方面：林立/謝汶芯居榜首；林廷駿/陳怡安第二；陳秉程/蒲思羽第三。在成人拉丁舞方面：林詠鉦/莊雅晴排首位；葉紘/張瑜庭第二；董誠哲/葉弈萱第三。

30歲出頭的王俊硯/郝偵汝已連續兩年在中正盃拿下標準與拉丁雙金，王俊硯表示，能二連霸非常開心，明年將赴英國進修，他也不諱言，希望能多出國比賽，才能激出不同火花，提升舞技。他本身出身運舞世家，從小就學習運舞，參加比賽，直到2014年轉換系統（WDC），2019年轉職業，2020年才又轉回來。

由於國內目前報名單人項目的人數愈來愈多，中華舞總祕書長彭彥鳴表示，依統計今年度成人、青年、青少年與兒童四個組，已多達850人次參與，其中又以青少年組拉丁舞超過200人次最多，未來也將拆分為兩級，與國際對齊。彭彥鳴說，希望明年爭取申辦單人國際賽，甚至未來能晉級主辦國際錦標賽。

CTDSF21歲以下青年A組拉丁舞：藍郁翔/劉靜金牌；董誠哲/葉弈萱銀牌；林士烜/翁翊睿銅牌。 CTDSF青年A組拉丁舞：李侑宸/林芯妤金牌；曹博程/陳妍安銀牌；陳語德/李苡榛銅牌。 CTDSF職業A組標準舞：王俊硯/郝偵汝金牌；沈士平/孫綺銀牌；簡菟吾/洪珮紋銅牌。

王俊硯與郝偵汝。 主辦單位提供

商品推薦