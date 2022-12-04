搭上世足熱！大圳之路一圓足球夢

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「2022仙境西拉雅－山海圳大圳之路健走活動」昨（3）日在烏山頭水庫風景區圓滿落幕，大圳之路系列活動今（4）日啟動第二波活動，搭上世界盃足球熱，在西拉雅官田遊客中心官田活動中心外設置親子足球體驗區讓民眾共同響應，一圓足球夢，讓現場體驗的大朋友小朋友都滿載而歸。

台南新景點西拉雅官田遊客中心於2020年8月正式啟用，建築體也非常吸睛，採覆土式綠建築，結合台南的「陽光」，西拉雅阿立祖的「水」，以及嘉南平原的「風」3大元素，再加上西拉雅傳統服飾的色系，看起來現代又帶有濃濃設計。

而大圳之路系列活動4日在官田遊客中心登場，這次親子足球體驗區設立了三個項目，有親子互動的大大足球推推球活動，考驗準度的足球標靶活動，以及激烈的人體手足球活動。

對足球很有興趣的陳大哥，特別帶著一家人體驗足球標靶活動，舉腳5球射出高分，「很好玩，能和小朋友一起互動，也能一起體驗，又能一起運動非常充實。」另外一位來體驗的郭小弟挑戰時架勢十足，不過擁有跆拳道底子的他，一腳就球踹上天，讓現場驚呼連連。

小朋友挑戰足球標靶活動。（圖/南野子行銷提供）

精彩刺激的人體手足球，吸引許多家庭組隊來PK挑戰，其中一組參賽者是阿根廷鐵粉張先生，他帶著一雙兒女來比賽，三人攜手踢進6球成為大贏家，下場後忍不住大喊好好玩，張小弟則說雖然不是第一次踢足球，但卻是第一來體驗這樣的人體手足球，至於守門員老爸的表現，嚴格的張小弟只打了及格的60分，爸爸只能苦笑地說會再繼續加油。

刺激精彩的人體手足球吸引許多家庭組隊參戰。（圖/南野子行銷提供）

而12月11日為大圳之路系列活動最終章，將前往素有山水畫美景、猶如回到古代歷史場景的龍崎區牛埔里，推出在地文創品及農特產市集展售，千萬不要錯過！

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