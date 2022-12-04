快訊

WSJ：鴻海鄭州廠抗爭事件 促使蘋果加速生產撤出中國

500趴2022／3天湧破12萬人次 名攤光速完售、周興哲壓軸登場

開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

威力盃／八強出爐！地主花蓮藍強運直升

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第十屆台彩威力盃全國少棒賽八強在今天出爐，衛冕軍桃園市擊敗台中市晉級。記者蘇志畬／攝影
第十屆台彩威力盃全國少棒賽八強在今天出爐，衛冕軍桃園市擊敗台中市晉級。記者蘇志畬／攝影

第十屆台彩威力盃全國少棒賽八強在今天出爐，地主花蓮藍靠籤運直升，尋求衛冕的桃園市則是一日兩戰台中市，驚險晉級，八強戰明天上午8點半在花蓮國福球場開打，兩場四強賽也會在中午接續舉行，決定6日冠軍戰隊伍。

威力盃分組賽賽程在今天上午結束，共有14支隊伍晉級複賽，其中兩支直升八強的種子籤由花蓮藍及新北市抽中，直接保底5萬元獎金。

另外12隊經由淘汰賽後決定最後6張門票，分別由高雄市、桃園市、台北市、宜蘭縣、苗栗縣、台東縣晉級，籤表左半的新北市、高雄市、桃園市、台北市實力都不俗，猶如另類「死亡之組」。

威力盃賽事一如以往，進入八強輸球後也有5萬元獎金，而接下來依序是殿軍10萬元、季軍20萬元、亞軍50萬元，冠軍獨得100萬元獎金。

延伸閱讀

威力盃／范宸竣力量高過李灝宇 強投豪打率隊晉八強

花蓮空軍基地下士逼役男口交 二審逆轉判8月

學生技藝競賽金手獎 花蓮學子成績亮眼

威力盃／少棒給舞台 9年約40名球員圓職棒夢

相關新聞

柔道／東京大滿貫賽楊勇緯無緣八強 林真豪闖銅牌戰

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級16強賽不敵日本新生代好手近藤隼斗；東奧國手林真豪則是在女子4...

屏東大鵬灣鐵人賽 戴「埔鹽順澤宮」帽的挪威伊登秀騎功

鐵人三項界年度封關之戰「2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，昨、今兩天在屏東東港大鵬灣登場，賽事邁入第9年...

威力盃／八強出爐！地主花蓮藍強運直升

第十屆台彩威力盃全國少棒賽八強在今天出爐，地主花蓮藍靠籤運直升，尋求衛冕的桃園市則是一日兩戰台中市，驚險晉級，八強戰明天...

東吳超馬／皮歐特羅斯基277.2公里奪冠 林冠汝破台灣女子紀錄

2022東吳國際超級馬拉松昨天上午9時開跑，賽事歷經24小時，參賽選手成績今天出爐，台灣女將林冠汝共跑了228.7公里，...

路跑／為台北馬暖身 曾廷瑋台北城市路跑奪冠

由Panasonic冠名贊助的台北城市路跑賽今天上午5點半在總統府前登場，現場近7千名跑者一起為追求美好生活而跑，國內新...

霹靂舞／征戰沖繩世界霹靂舞爭霸賽 我國8強止步雖敗猶榮

「世界霹靂舞爭霸戰」(Battle of the Year，BOTY)有30多年歷史，今年全球疫情趨於穩定，今年12月在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。