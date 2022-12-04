威力盃／八強出爐！地主花蓮藍強運直升
第十屆台彩威力盃全國少棒賽八強在今天出爐，地主花蓮藍靠籤運直升，尋求衛冕的桃園市則是一日兩戰台中市，驚險晉級，八強戰明天上午8點半在花蓮國福球場開打，兩場四強賽也會在中午接續舉行，決定6日冠軍戰隊伍。
威力盃分組賽賽程在今天上午結束，共有14支隊伍晉級複賽，其中兩支直升八強的種子籤由花蓮藍及新北市抽中，直接保底5萬元獎金。
另外12隊經由淘汰賽後決定最後6張門票，分別由高雄市、桃園市、台北市、宜蘭縣、苗栗縣、台東縣晉級，籤表左半的新北市、高雄市、桃園市、台北市實力都不俗，猶如另類「死亡之組」。
威力盃賽事一如以往，進入八強輸球後也有5萬元獎金，而接下來依序是殿軍10萬元、季軍20萬元、亞軍50萬元，冠軍獨得100萬元獎金。
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