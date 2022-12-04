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戴順澤宮帽9度奪冠 挪威好手伊登今赴彰化還願

東吳超馬／皮歐特羅斯基277.2公里奪冠 林冠汝破台灣女子紀錄

中央社／ 台北4日電
皮歐特羅斯基。 東吳超馬提供
皮歐特羅斯基。 東吳超馬提供

2022東吳國際超級馬拉松昨天上午9時開跑，賽事歷經24小時，參賽選手成績今天出爐，台灣女將林冠汝共跑了228.7公里，刷新台灣女子組24小時的全國紀錄。

東吳國際超級馬拉松歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦後，今年復辦，共吸引來自6國31名超馬好手參賽，其中來自波蘭的選手皮歐特羅斯基（Andrzej Piotrowski）今年曾締造人類史上第3強的佳績，24小時突破300公里，對戰亞洲最強跑者、日本選手石川佳彥，石川佳彥曾拿下東吳超馬2017年和2019年的冠軍。

經歷整整24小時的考驗，由皮歐特羅斯基以277.2公里，拿下男子組冠軍，而台灣選手同樣表現出色，包辦第2至5名，李榮富和林慶華各以216.6公里、215.6公里，分別拿下東吳超馬男子組的第2、3名。

李榮富表示，天氣還是偏熱，氣溫一度飆到攝氏28度，開跑時他的心跳偏快，體重還狂掉3公斤，呈現脫水的狀態，半夜疲累到偏離跑道，是志工的加油打氣聲把他喚醒。

林慶華選擇穿著「Y字拖」跑東吳超馬，他很自豪地說，身為台灣人以國產為驕傲，他的Y字拖24小時都是同一雙沒換過。

女子組部分，日本選手仲田光穂24小時跑出256公里封后；台灣選手林冠汝首度參賽，跑了228.7公里，刷新台灣女子組24小時的全國紀錄，最後10分鐘，她更是邊跑邊流下感動與解脫的眼淚。

林冠汝表示，看到東吳賽道上跑接力賽的同學，給她很大的鼓舞，而實力超強的日本選手，到最後也是跑得歪七扭八，她說，日本選手沒有因為實力堅強就不盡全力，她們也是卯足全力，讓她受到很大的激勵，堅持跑到最後。

林冠汝。 東吳超馬提供
林冠汝。 東吳超馬提供

超馬 羅斯

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