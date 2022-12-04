屏東大鵬灣鐵人賽 戴「埔鹽順澤宮」帽的挪威伊登秀騎功

鐵人三項界年度封關之戰「2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，昨、今兩天在屏東東港大鵬灣登場，賽事邁入第9年，怡人的風景和全台唯一全封閉國道3號 (南州─大鵬灣) 的賽事特點，吸引了來自18國、2000多位好手參與，以戴「埔鹽順澤宮」運動帽征戰國際賽事並獲9冠的挪威籍好手伊登（Gustav Iden），以享受賽事的心情參與自行車棒次接力表演賽。

今年賽事除保有其自行車賽道「全台灣唯一全封國道」、「賽道破紀錄高額獎勵」等特點，也延續去年媲美IRONMAN 世界錦標賽KONA「Coffee Boat（咖啡船）」體驗，不但提高活動趣味性，更增添話題性；另為鼓勵不擅長游泳的鐵友，今年在轉換區多設置了「轉大人區」，鼓勵過去參加過二鐵賽或503項目的鐵人，加入游泳項目或挑戰海泳距離更長的鐵人三項。

巨大集團邀請旗下贊助的鐵人三項世界冠軍選手貝魯門菲特（Kristian Blummenfelt）和伊登來台參加，已結束正式賽季的2人以表演賽方式參加，擔綱自行車棒次；戴「埔鹽順澤宮」帽子征戰國際賽事的三鐵冠軍選手伊登，與獲亞錦賽10公里開放水域金牌的女子好手鄧羽彣搭配，並由2021台北馬冠軍視障選手李協興擔任最後跑步棒次。伊登說，雖只是表演性質，當穿上比賽服，還是希望自己愈快愈好，很享受台灣的賽道還有賽事氣氛，今天因非正式比賽而未戴。

2019年23歲的挪威選手伊登拿下法國尼斯超半鐵世界錦標賽冠軍，衝過終點線時，頭上戴著彰化「埔鹽順澤宮」的帽子，被認識中文的人注意到；他說是無意中撿到，感覺是幸運物就戴上，讓台灣與彰化揚名國際，順澤宮也一炮而紅，伊登也展開「神帽顯神威」奪下9項冠軍的傳奇篇章，他下午前往彰化埔鹽順澤宮參拜、5日上午11時參訪卦山村美學生活聚落並擔任彰化縣觀光大使。

另由台灣師範大學姜義村教授帶領的「身心障礙接力組」今年也會重返大鵬灣，已是連續第4年參賽，希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，鼓勵更多身心障礙者能參與運動，推廣「享受運動不分任何身分」的核心精神；這次也邀請地方創生團隊「大小港邊 熱帶漁林」和「大鵬灣觀光產業聯盟」擔任賽事補給，讓運動賽事與在地多了一份連結與認同。 鐵人三項界年度封關之戰「2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，昨、今兩天在屏東東港大鵬灣登場。圖／主辦單位提供 以戴「埔鹽順澤宮」運動帽征戰國際賽事並獲9冠的挪威籍三鐵好手伊登Iden（右三），以享受賽事的心情參與自行車棒次接力表演賽。圖／主辦單位提供 鐵人三項界年度封關之戰「2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，昨、今兩天在屏東東港大鵬灣登場，也是全台唯一全封閉國道3號 (南州─大鵬灣) 的賽事。圖／主辦單位提供 以戴「埔鹽順澤宮」運動帽征戰國際賽事並獲9冠的挪威籍三鐵好手伊登Iden（右三），以享受賽事的心情參與自行車棒次接力表演賽。圖／主辦單位提供

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