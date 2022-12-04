柔道／東京大滿貫賽楊勇緯無緣八強 林真豪闖銅牌戰
台灣「柔道男神」楊勇緯今天在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級16強賽不敵日本新生代好手近藤隼斗；東奧國手林真豪則是在女子48公斤級敗部復活戰勝出，闖進銅牌戰。
柔道男子60公斤級世界排名第一的楊勇緯去年在東京奧運拿下銀牌後，接下來參加6站賽事都至少銅牌起跳，本週轉戰日本，今天在男子60公斤級賽事上陣。
楊勇緯首輪輪空，16強賽出戰21歲新生代好手近藤隼斗（Hayato Kondo），雙方鏖戰至黃金得分制，對手在第2分24秒時以內腿取得1勝，楊勇緯止步16強。
同樣是東京奧運國手的林真豪在女子48公斤級8強止步後，落入敗部復活戰，靠著擊敗墨西哥選手卡利優 （Edna Carrillo），闖進銅牌戰，將尋求個人首面大滿貫賽獎牌。
巴黎奧運柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2022年6月24日至2024年6月23日期間，參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等成績累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序取得參賽資格。
包括這次東京大滿貫賽以及12月下旬在以色列耶路撒冷舉行的世界柔道大師賽在內，都被列入奧運積分賽，楊勇緯接下來也將出征以色列，繼續爭取奧運積分。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言