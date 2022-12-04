路跑／為台北馬暖身 曾廷瑋台北城市路跑奪冠

由Panasonic冠名贊助的台北城市路跑賽今天上午5點半在總統府前登場，現場近7千名跑者一起為追求美好生活而跑，國內新生代長跑好手曾廷瑋、陳秉豐和李翰暄更一路激戰，最終曾廷瑋以39分49秒摘冠，為兩周後的台北馬拉松開出紅盤。

「這次參賽就是備戰台北馬拉松，今天本來打算以半馬的配速去跑，但可惜中途下了點雨，濕度加大感覺身體比較重、沒那麼好跑。」摘下男子12.5公里冠軍的曾廷瑋說。

去年在Panasonic台北城市路跑賽抱回一台洗衣機的張芷瑄，10月確診後回歸賽場，今天以45分45秒拿下女子12.5公里組冠軍，她笑說：「昨天剛跑完一場半馬，本來在猶豫今天要不要來，聽到媽媽暗示家裡電視機壞了，就知道該怎麼做了。」她自評目前體感狀況大概只恢復6、7成，跑全馬可能來不及調整回最佳狀態，希望台北馬時能順利完賽。

今年適逢Panasonic在台60周年，Panasonic集團總經理林淵傳表示，希望藉由路跑活動，喚起大家對健康的重視，「跑步是一場與自己的挑戰和對話，期待每位跑者都可以超越自己，跑向更好的生活。」

歌手陳怡婷、曾瑋忠、蔡家蓁去年以跑者身份下場比賽，今年受邀登台演出，有過參賽經驗的三人不約而同表示，跑步沒想像中簡單，而「且跑完可能髮型和妝都毀了，雖然抽獎獎項很吸引人，我們還是專心把歌唱好、給大家滿滿的正能量去迎接挑戰！」 曾廷瑋奪下摘下男子12.5公里冠軍。圖／大漢集團提供 Panasonic台北城市路跑賽今天凌晨在總統府前廣場開跑。圖／大漢集團提供

商品推薦