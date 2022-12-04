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足球／醫療團隊證實病情「穩定」 球王比利：我很堅強

中央社／ 聖保羅3日綜合外電報導
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。美聯社
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。美聯社

巴西媒體今天報導，足球傳奇比利（Pele）已被送進安寧病房。比利稍後表示自己「堅強、充滿希望」；他的醫療團隊也說，比利出現呼吸道感染後病情「穩定」，過去24小時內未出現惡化。

法新社報導，82歲的比利在推特上發文表示，儘管他接受了呼吸道感染的治療，但他感覺「堅強且充滿希望」。

他還說，「我希望讓每個人保持冷靜和積極的態度。」

聖保羅愛因斯坦醫院醫療團隊發布聲明稱，比利本週因癌症治療而住院。 路透社
聖保羅愛因斯坦醫院醫療團隊發布聲明稱，比利本週因癌症治療而住院。 路透社

稍早，聖保羅（Sao Paulo）愛因斯坦醫院（AlbertEinstein Hospital）醫療團隊發布聲明稱，比利本週因癌症治療而住院，「在過去的24小時內，他對治療反應良好，臨床表現並無任何惡化」。

今天稍早，巴西聖保羅頁報（Folha De Sao Paulo）等地方媒體報導，比利「對化療已不再有反應」，且已被送進安寧病房。惟上述報導未獲醫療團隊證實。

比利曾在2021年9月接受大腸癌手術移除腫瘤，自此之後一直在接受化療。醫生指出，目前正就比利的化療進行「重新評估」。

與此同時，在卡達舉行的世界盃上，許多球員紛紛向球王比利表達祝福與支持。

法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）今天在推特發文稱：「為國王祈禱。」

在16強對陣塞內加爾之前的記者會上，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也說，「我們向比利及他的家人致上最誠摯的祝福。盼望他一切順利。」

比利曾助巴西奪得1958、1962及1970年世界盃足球賽冠軍。他生涯為巴西國家隊效力92場比賽，共攻進77球，迄今仍是巴西史上進球王。

比利

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