運動舞蹈／28屆全國中正盃 標準舞第把一好手林立/謝汶芯輕鬆拿下金牌

111學年度第28屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽，今（3）日在台北體育館（紅館）一連舉辦兩天，首日壓軸的CTDSF成人A組標準舞，毫無懸念的由國內標準舞第把一好手林立/謝汶芯輕鬆拿下金牌，小將藍郁翔/劉靜則奪得21歲以下青年A組標準舞金牌。

國內疫情趨緩，中正盃比賽特別分成兩天進行，中華民國體育運動舞蹈總會表示，往日只有一天的賽程，時間壓縮非常緊迫，對選手而言，體力精神都一種嚴苛的考驗。所以總會希望這一次參賽者能在充分的時間內跳好跳滿，提昇總體的比賽品質與可看性。

另外，由於單人項目報名人數爆炸，所以今年中正盃首度採分區推廣賽方式進行比賽，其中又以兒童單人C組拉丁舞劃分多達10區（1區7名選手）人數爆多。中華舞總指出，未來推廣賽可能在年齡層上劃分的更細，使得比賽更具參與性與公平性。

特別值得一提的是中華舞總多年來致力於科技化、電子化計分制，不僅使得比賽計分更公開、透明、公平，而且這套系統甚至紅到歐洲那些運舞大國，中華舞總前會長，也是本次總召的葉榮裕表示，中華舞總目前使用的是2.0計分系統，已有歐洲國家有意購買他們淘汰的1.0版，他開玩笑的說，雖然舞跳不過他們，但科技卻遠遠贏過了他們。

國內標準舞第一把好手林立，就算是換了舞伴，仍是打遍國內標準舞無敵手，他謙虛的表示，每一場比賽都要盡全力表現到最好。他也期待在全球疫情趨緩之際能重回意大利進行訓練。

運舞常勝軍的林氏兄弟林詠鉦與林廷駿，由於林廷駿上周遠赴意大利比賽，所以在成人A組標準舞比賽缺席，不過，林詠鉦可沒缺席明日的成人A組拉丁舞比賽，如無意外，應可順利摘金。林詠鉦表示，希望明年一切都能恢復正常步入正軌，也期待能多多參與國際賽事。

CTDSF成人A組標準舞，由林立/謝汶芯吞金；藍郁翔/劉靜銀牌；侯宇謙/匡文琇銅牌。 CTDSF21歲以下青年A組標準舞，藍郁翔/劉靜拿金；董誠哲/葉弈萱銀牌；林士烜/翁翊睿銅牌。 CTDSF職業A組拉丁舞，由王俊硯/郝偵汝奪金；呂昆樺/劉宜靈銀牌；蔡孟翰/張瑜玲銅牌。 CTDSF青年A組標準舞，由曹博程/陳妍安摘金；李懷德/李沛珈銀牌；陳帛均/吳紫璇銅牌

青年A組標準舞曹博程與陳妍安。 主辦單位提供 職業A組拉丁舞王俊硯與郝偵汝。 主辦單位提供 藍郁翔與劉靜。 主辦單位提供 林立與謝汶芯。 主辦單位提供

商品推薦