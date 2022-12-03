世足賽／上屆因手勢惹議 沙奇里、查卡再扮瑞士功臣

瑞士與塞爾維亞今天在分組賽最終戰上演晉級關鍵戰，最終瑞士靠著沙奇里（Xherdan Shaqiri）、安波洛（Breel Embolo）、弗魯勒（Remo Freuler）三顆進球，以3：2擊敗塞爾維亞，成為最後一支取得16強門票的球隊，總教練雅金（Murat Yakin）賽後也直言球員的目標就是創造歷史。

過去4屆賽事三度闖進到16強的瑞士，上屆俄羅斯世足賽就與塞爾維亞分在同組，而瑞士在該年小組賽就靠著查卡（Granit Xhaka）以及沙奇里的進球以2：1勝出，不過阿爾巴尼亞裔的兩人，在進球後以手比象徵阿爾巴尼亞國旗的雙頭雄鷹手勢慶祝，也一度引發爭議。

而今天兩人在與塞爾維亞的關鍵戰役中再度扮演要角，沙奇里在第20分鐘就率先進球，儘管塞爾維亞隨後也靠著A．米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）、弗拉霍維奇（Dusan Vlahovic）在10分鐘內連進2球逆轉，但瑞士安波洛（Breel Embolo）、弗魯勒（Remo Freuler）也在第44和第48分鐘雙雙進球，最終以3：2搶下最後一張16強門票。

談到球隊完成晉級16強的目標，瑞士總教練雅金說：「球員們的目標是創造歷史，現在我們還沒有完成這個目標，今天我們變得更加團結，大家都在享受著晉級這一刻。」

緊張的賽況也讓今天比賽共出現11張黃牌，所幸最終並未造成太大的衝突事件，而上屆引發爭議的兩名主角沙奇里與查卡，一人為球隊踢進第一球，一人被選為本場比賽最佳球員。

對於查卡與沙奇里在與塞爾維亞之戰再度立功，且將專注力都放在球場之上，雅金說：「我看到查卡很專注在球賽上，這是一場公平的比賽，也是一場帶有一點情緒的正常交流。」