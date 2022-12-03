快訊

影／新北家暴男衝撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

世足賽／退場對曹圭成比一動作 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」

世足賽／上屆因手勢惹議 沙奇里、查卡再扮瑞士功臣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

瑞士與塞爾維亞今天在分組賽最終戰上演晉級關鍵戰，最終瑞士靠著沙奇里（Xherdan Shaqiri）、安波洛（Breel Embolo）、弗魯勒（Remo Freuler）三顆進球，以3：2擊敗塞爾維亞，成為最後一支取得16強門票的球隊，總教練雅金（Murat Yakin）賽後也直言球員的目標就是創造歷史。

過去4屆賽事三度闖進到16強的瑞士，上屆俄羅斯世足賽就與塞爾維亞分在同組，而瑞士在該年小組賽就靠著查卡（Granit Xhaka）以及沙奇里的進球以2：1勝出，不過阿爾巴尼亞裔的兩人，在進球後以手比象徵阿爾巴尼亞國旗的雙頭雄鷹手勢慶祝，也一度引發爭議。

而今天兩人在與塞爾維亞的關鍵戰役中再度扮演要角，沙奇里在第20分鐘就率先進球，儘管塞爾維亞隨後也靠著A．米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）、弗拉霍維奇（Dusan Vlahovic）在10分鐘內連進2球逆轉，但瑞士安波洛（Breel Embolo）、弗魯勒（Remo Freuler）也在第44和第48分鐘雙雙進球，最終以3：2搶下最後一張16強門票。

談到球隊完成晉級16強的目標，瑞士總教練雅金說：「球員們的目標是創造歷史，現在我們還沒有完成這個目標，今天我們變得更加團結，大家都在享受著晉級這一刻。」

緊張的賽況也讓今天比賽共出現11張黃牌，所幸最終並未造成太大的衝突事件，而上屆引發爭議的兩名主角沙奇里與查卡，一人為球隊踢進第一球，一人被選為本場比賽最佳球員。

對於查卡與沙奇里在與塞爾維亞之戰再度立功，且將專注力都放在球場之上，雅金說：「我看到查卡很專注在球賽上，這是一場公平的比賽，也是一場帶有一點情緒的正常交流。」

成晉

延伸閱讀

世足賽／對曹圭成比一動作 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

世足賽／巴西不敵喀麥隆吞首敗 李察里森：是警訊

世足賽／喀麥隆爆冷勝森巴軍團 G組巴西、瑞士晉級

相關新聞

世足賽／上屆因手勢惹議 沙奇里、查卡再扮瑞士功臣

瑞士與塞爾維亞今天在分組賽最終戰上演晉級關鍵戰，最終瑞士靠著沙奇里（Xherdan Shaqiri）、安波洛（Breel...

民俗體育競賽台南大學登場 扯鈴賽1700人競技

111學年度全國各級學校民俗體育競賽，繼日前在嘉義吳鳳科大舉行9項賽事之後，今天移師台南大學進行為期3天的最後4項比賽，...

東吳超馬／為健康減重開始慢跑 醫師李俊昌再戰24小時

10年前為了健康減重，才開啟路跑生涯的小兒科醫師李俊昌，今年將再次參加東吳24小時超馬賽，他承認，這個比賽一點都不健康，...

足球／參選亞足聯女性執委 劉世芳通過資格審查

中華民國足球協會於昨天接獲亞洲足球聯合會（AFC）來信通知，指出高雄市體育總會足球委員會主任委員劉世芳參選第33屆亞足聯...

F1／反正要拆夥不演了 奧康痛罵隊友阿隆索沒在做事

前世界冠軍阿隆索（Fernando Alonso）將於下賽季轉戰奧斯頓馬丁（Aston Martin），本季與他不合的隊友奧康(Esteban Ocon)近日接受採訪也直接「不演了」，痛批阿隆索根本沒

網球／ATP新人獎獲提名 曾俊欣直呼意外的喜悅

台灣網球一哥曾俊欣在社群媒體上發文表示，收到世界職業網球協會（ATP）通知獲提名角逐年度新人獎，直呼「意外的喜悅」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。