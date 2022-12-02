民俗體育競賽台南大學登場 扯鈴賽1700人競技

111學年度全國各級學校民俗體育競賽，繼日前在嘉義吳鳳科大舉行9項賽事之後，今天移師台南大學進行為期3天的最後4項比賽，由於扯鈴和跳繩兩項參賽人數達3300人，幾占總參賽人數的一半，各校精銳盡出，精彩可期。

今天率先登場的扯鈴競速賽，由於參賽人次更甚去年，總共進行50組比賽，其中苗栗後龍國小的洪悅家在國小高年級女子組繞腳競速賽，竟「扯」出1分鐘320下，等於一秒鐘要繞腳5.3下，創下紀錄，也是歷年之最。

今年扯鈴參賽人次達1700人，是13項比賽最踴躍的，所有賽事前後進行3天。今天下午登場的繞腳競速賽，要將扯鈴繞腳計圈數，不僅考驗選手體力和耐力，也考驗著裁判眼力。去年最快的成績是後龍國小的洪悅家，成績是242下，她今年更上一層樓，拚了吃奶的力量，扯繞出320下的超人紀錄，比去年突破78下，累到她賽後差點哭了出來。

洪家盡出扯鈴高手，洪悅家弟弟洪悅恩也在高年級男子組繞出228下佳績，獲得特優。這項比賽苗栗後龍是最大贏家，除洪悅家之外，中年級組杜昌晏也以270下拿下特優，金門金鼎國小賴祤銘268下、中年級女子組後龍國小彭彥媮254下，同是中年級的「特快車」。

扯鈴裁判長許順清表示，扯鈴競速有學校專門推廣訓練，除扯鈴變輕變小，扯鈴棍和繩子都要縮短，大家除比技術外，也在器材做了改良，才會愈扯愈快，以前1分鐘200多下已經很不簡單，今年還有國小選手突破300下，國中女子組台北東山國中的邱薰霈1分鐘來到275下，她是去年國小組第2快的選手，今年扯鈴項目可謂英雄出少年。

另一項拋鈴跳繩競速賽，以拋鈴後再跳繩一次迴旋計算一下，苗栗後龍的謝秉軒、金門金鼎鄭文歆的97下已非常了得，苗栗後龍高年級組的蔣秉軒更跳出1分鐘119下的超快佳績，技驚全場。

這項比賽亦進行各組團體賽，國小男子組由苗栗後龍、金門金鼎和新北思賢三校獲得特優。小女團體組特優3校則是金鼎、後龍和台中石岡。國中組獲特優的學校為男子組桃園慈文、苗栗造橋和金門金寧國中; 女子組金寧、造橋和苗栗維真國中。