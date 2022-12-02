東吳超馬／為健康減重開始慢跑 醫師李俊昌再戰24小時
10年前為了健康減重，才開啟路跑生涯的小兒科醫師李俊昌，今年將再次參加東吳24小時超馬賽，他承認，這個比賽一點都不健康，「但是訓練的過程很健康。」
暌違2年的東吳24小時超級馬拉松賽，今年再次回歸，本屆共有來自6國、31名選手參賽，其中有11名外籍選手來台，比賽將於明天上午9時在東吳大學操場鳴槍起跑。
李俊昌是名小兒科醫師，同時他還是台灣48小時超馬紀錄保持人，他笑說，10年前他體重飆升至80幾公斤，除有三高也有脂肪肝，「如果不改變，身體只會越來越差。」
要改善健康，最好的方式就是運動，李俊昌選擇了最簡單、又不須花大錢的慢跑做為入門。
為了健康才開始跑步，但24小時超馬賽卻不是一項健康的賽事，李俊昌承認，不過他強調，至少在訓練的過程很健康，另一方面，「你可以觀察風景、對手的跑姿、表情，那是很有趣的過程。」
李俊昌強調，訓練過程中，也是鍛鍊精神的一環，現在的他一年最多參加10幾場比賽，若參加這種超馬賽，妻子就是他的專屬補給員。
「其實我老婆在旁補給，比我跑步更累。」李俊昌表示，在跑步的過程中可以很純粹，但是補給員則不能放鬆，要隨時觀察他的狀況，當他有任何需要，就要隨時提供。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言