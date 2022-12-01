足球／參選亞足聯女性執委 劉世芳通過資格審查

中華民國足球協會於昨天接獲亞洲足球聯合會（AFC）來信通知，指出高雄市體育總會足球委員會主任委員劉世芳參選第33屆亞足聯女性執委（東亞區）和2023-2027國際足總女性理事會理事已經通過資格審查，可正式參選第33屆亞足聯女性執委（東亞區）和2023-2027國際足總女性理事會理事。

本次劉世芳參選將挑戰來自北韓的現任東亞區女性執委韓恩璟（音譯：Han Un Gyong），劉世芳近年積極奔走協助高雄大學設立運動競技學系足球組，提供南部的高中球員除北上求學以外的另一條出路，並協助完成楠梓文中足球場的建設工程，在高雄推動基層足球扎根的成就有目共睹。

日前劉世芳也藉獲東南亞足協（AFF）邀請出席東南亞足協大會的機會，向在場12國進行簡報，介紹近年高雄基層與我國足球發展，並爭取東南亞會員國支持。中華足協在此預祝劉世芳順利高票當選，將推動基層足球與性別平等的經驗推廣至亞足聯與國際足總。