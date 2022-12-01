世足賽／台灣運彩空前紀錄 年度銷售首次超過500億

世界盃足球賽分組賽已經接近尾聲，國內球迷瘋狂投注，台灣運彩今天指出，年度銷售提前於11月30日達到500億元。

卡達世足賽48場分組賽已經進行40場，產生10支晉級16強球隊，台灣運彩今天公布投注相關訊息如下：

在世足賽投注熱情加持下，台灣運彩年度銷售提前於11月30日達到500億，創下運彩銷售史首次站上500億的新頁，挹注運動發展基金超過50億。2022世足賽截至11月30日，台灣運彩累計銷售36億元，在賽事不斷加溫下，世足銷售百億元的目標可望提前達成。

第三輪賽事目前已完成8場，其銷售以強弱懸殊的卡達對荷蘭銷售最熱烈、超過1億。今晚日本武士將對上西班牙無敵艦隊，攸關兩隊晉級之路，銷售有機會再創高峰。

第三輪賽事關乎各隊晉級，雙方在進攻與防守格外謹慎，有消費者看好上半場結束比分為0：0、投注11月30日四場賽事、正確比數上半場0：0 （丹麥@澳洲賠率2.7倍、法國@突尼西亞賠率2.7倍、阿根廷@波蘭賠率2.7倍、墨西哥@沙烏地阿拉伯賠率2.7倍）串關，以100元抱回獎金5314元。另外宜蘭有位厲害的消費者，看好丹麥對澳洲、正確比數0：1、賠率9.5倍，直接抱回9.5萬。

今晚較為關注的賽事包含晚上11點，上屆亞軍克羅埃西亞將對上比利時，賽前被看好五五波，不讓分賠率均為2.25倍、和局賠率3.10倍；明天凌晨3點，西班牙對上日本、不讓分賠率西班牙1.22倍、和局4.25倍、日本6.50倍，正確比數1：0和2：0看好西班牙獲勝，賠率均為5.25倍。